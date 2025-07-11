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景順：亞洲新興市場今年表現良好 美元走軟可能是最重要的原因

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美元。路透
美元。路透

最新的關稅延後為進一步談判打開大門，美國要求貿易夥伴作出更多讓步。以下亞洲地區的關稅包括日本25%、韓國25%、馬來西亞25%、印尼32%、孟加拉35%和泰國36%。越南與美國達成一項貿易協定，成功避開原本46%的初始關稅，許多商品的關稅現僅為20%，但貨物轉運將被徵收40%的關稅，美國與越南的貿易協定可能顯示出一種基本的經濟務實態度。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，收到川普關稅信的國家中，日本和韓國是對美國出口最多的國家，出口總額分別為1,480億美元和1,315億美元，日本和韓國都面臨著巨大的國內政治阻力，使得達成貿易協議變得格外困難。預計平均有效關稅稅率將在中至高之間，這可能會加劇美國經濟成長的阻力並推升通膨。

趙耀庭表示，亞洲股市表現分歧，可能反映出市場在關稅期限延後的利多消息與關稅威脅持續存在之間取得平衡。美元變動不大，這種有限的波動可能反映出市場預期在多次貿易爭端後將出現反轉。儘管地緣政治局勢緊張和貿易紛爭持續，亞洲新興市場今年表現良好。美元走軟可能是最重要的市場原因。

整體而言，新興市場普遍受到美元影響，因為出口或進口價格多以美元計價；此外，大多數國家依賴美元資本流入，這也使它們承擔美元計價的債務。如果美國最終對亞洲國家徵收更高關稅，亞太地區似乎更有能力承受由此帶來的阻力。美元走軟應能賦予亞洲各國央行更大的政策寬鬆空間，以支持本國經濟，而不必過度擔心貨幣貶值。

關稅 美國經濟 日本

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