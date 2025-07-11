推動高齡科技產業政策漸成形 吳誠文：將組國家隊、搭配主權 AI

國科會主委吳誠文11日表示，台灣的高科技過去多以供應國際市場為主，在經過一年半的執行，推動高齡科技產業政策已漸成形，台灣有很多產業與優質公司將組成台灣國家隊，並搭配主權AI，未來也將發展能夠供應台灣自身需求的高齡在宅醫療科技系統。

根據國科會資料顯示，高齡科技產業行動計劃政策自2024年開始推動，預計將進行至2027年，相關產值今年目標突破3,000億元，截至目前統計已超過2,900億元，因此今年的目標一定可以達成，明年的目標也會再往上再提升。

吳誠文強調，高齡科技國家隊是要將整個產業鏈串起來，並供應國內的需求端，也希望將來能夠大幅刺激高齡科技產業產值的再提升，且除了組國家隊外也要打世界盃。

國科會今舉行「高齡科技產業行動計畫」成果發表會，吳誠文指出，台灣具備領先全球的半導體技術、健全的健保制度與醫療資料，有助於在健康照護領域加速導入AI與智慧科技，AI技術的快速發展，結合醫療與工程等跨領域專長，能有效因應照護人力不足與資源分布不均等挑戰。

吳誠文強調，科技發展應結合真實場域與使用情境，落實需求導向的設計與應用，發揮科技普惠效益。同時，也將帶動產業投入高齡健康市場，鏈結在地照護資源，共同推動「健康台灣」政策目標。

「高齡科技產業行動計畫」透過跨部會協作與場域落地驗證，已初步展現落地應用成果。經濟部協助業者聚焦高齡實際需求開發創新產品與服務，已輔導超過160項健康促進、居家安全與生活支援產品導入場域應用，並創造營收；經濟部亦與內政部攜手合作，協助廠商進行居家安全相關場域驗證，優化高齡科技產品與服務設計，提升使用者體驗與實用性。同時，數發部聯合教育部、衛福部及文化部積極推動高齡者數位賦能，從生活所需的技能學習（如訂餐、叫車、3D列印等），延伸至VR互動、藝術輔療等多元課程，透過陪伴與引導建立長者數位信心，不僅拓展社交參與及終身學習機會，也促進與子孫間的互動交流；更藉由培力長者擔任志工、數位大使與種子講師，實現從「被照顧對象」到「貢獻者」的轉變。

此外，衛福部、經濟部、數發部及國科會推動智慧輔具、生理量測、AI智慧管理系統與遠距醫療導入多元照護場域，有效降低行政負擔達47%、縮短照護工時25%，減輕照顧者負擔，並提升整體照護品質，促使長者獲得更安心、安全的照護體驗。衛福部、經濟部與原民會也結合地方政府、文健站及非營利組織（NPO）等資源，強化在地合作與支持系統，共同打造高齡友善的生活環境。

吳誠文表示，政府將持續強化跨部會協作，從制度設計、場域驗證到產業鏈結全面推動，讓高齡科技產品及服務從可用走向好用、願意用。同時，也將強化示範應用的擴散機制與產業投入誘因，推動高齡科技成為帶動內需與創新服務的重要引擎。期盼打造一個不因年齡設限的友善社會，長者不只是被照顧的對象，更能持續參與社會、經濟、文化與公眾事務，讓每一位長者都能在地安老，綻放人生光芒。