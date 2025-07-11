G7改鬆綁美企 勤業眾信示警：尚未立法仍須提前準備

儘管G7近期達成協議，擬排除美國母公司適用OECD全球最低稅負制（Pillar Two）核心機制，但專家提醒，協議尚未進入立法階段、亦未具實質法律效力，跨國企業仍須依各地現行規範持續進行合規準備，以免錯過申報時程或遭罰鍰。

根據G7聯合聲明，擬對設於美國的跨國集團母公司，建立一套「雙軌制」制度，排除其適用Pillar Two下的所得涵蓋原則（IIR）與徵稅不足支出原則（UTPR），因美國已有GILTI制度實施最低稅負。

同時，G7也承諾將推動簡化合規程序、因應稅基侵蝕與利潤移轉行為，並檢討具實質活動基礎的不可退還稅額抵減安排。作為交換條件之一，美國也將撤回原擬議之899法案。

勤業眾信會計師韓承皓指出，G7協議僅排除最終母公司在美國的跨國集團適用IIR與UTPR，對其他非美國母公司無效，也未免除美商在他國設立子公司、分支機構須適用當地合格補充稅（QDMTT）之責任。例如比利時已要求2024年度QDMTT於2025年11月完成申報，若台灣未來也實施QDMTT，美商在台實體仍將面臨補稅風險。

同樣，總部設於台灣的跨國集團若持有美國子公司，仍應評估是否需依母公司所在地進行IIR申報，包含有效稅率試算、補稅額度估列及準備Pillar Two申報書（GIR）等資料。

即使後續G7雙軌安排完成立法，GIR（全球資訊申報）是否可豁免仍未明朗，企業在過渡期間切勿延後申報準備。韓承皓強調，Pillar Two合規作業應包含分析各實體稅負、評估補稅風險、進行登記註冊及彙整申報資料，方可避免潛在的財務與法遵風險。

目前G7協議僅屬政治性共識，OECD雖表示歡迎，但並未正式採納。歐盟已表態不會修改現行Pillar Two指令，而是考慮新增「避風港規則」。未來雙軌制生效時間、是否承認GILTI為合格IIR、各國如何修法接軌等細節仍未明確，預期將需數月甚至更長時間才能定案。

在法律效力不確定之際，韓承皓提醒，企業若過度解讀G7協議、誤以為可延後Pillar Two遵循作業，反而可能面臨申報延誤與罰鍰，建議企業應審慎研析各國立法進度，持續推動合規準備，以降低潛在風險。