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美國50指數再現黃金交叉 009811 ETF 7月9至11日募集繳款

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

代表美股大盤的S&P 500指數7月保持強勢並續創新高，其50日與200日移動平均線睽違兩年多出現「黃金交叉」，為後市看漲指標。集結美股市值五十強企業的美國50指數，甚至早在6月底就領先出現「黃金交叉」指標，未來表現可期。追蹤美國50指數的統一美國50 ETF（009811）7月9至11日募集繳款，預計7月29日掛牌。009811發行價每股10元，每張只要1萬元，讓投資人用小額資金也能參與美股多頭行情。

統一投信表示，根據商業數據公司道瓊斯資料，從1982年至2023年，過去20次S&P 500指數的50日移動平均線向上穿越200日移動平均線，出現「黃金交叉」後一年，上漲機率高達85%，平均漲幅逾13%。在大型股領漲推動下，009811追蹤之美國50指數更是在6月底就搶先S&P 500指數，再次出現「黃金交叉」的看漲指標。上一次美國50指數於2023年3月20日出現黃金交叉後，年漲幅達到41.69%，截至今年6月底更累積上漲75.98%。

統一美國50 ETF（009811）追蹤的指數聚焦美股大型股，為各產業龍頭，營運基本面穩健、現金流強勁，無論是面對關稅不確定性或景氣放緩，都具備較強抵禦能力。這些企業坐擁大者恆大優勢，並持續加強資本支出，提高企業競爭力，使企業在市場或產業出現變革時，仍能保持領袖地位，也是美股長線成長的主要驅動力。

募集繳款期間，透過統一投信官網線上申購統一美國50 ETF（009811）可享0%手續費。009811採半年配息機制，每年3月、9月底評價，保管銀行為臺灣銀行。若將配息帳戶設定為臺銀，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃金交叉 美股 美國 ETF

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