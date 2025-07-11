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迎關稅後新局 復華投信：AI 與美股領軍搭配多元主題

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
復華投信2025下半年全球股市趨勢及看好題材。（資料來源：復華投信整理）
復華投信2025下半年全球股市趨勢及看好題材。（資料來源：復華投信整理）

復華投信表示，預期全球政治經濟局勢持續波動，但最壞情況已過去，下半年在關稅談判推進、美國經濟穩健、聯準會（FED）降息2碼預期及企業獲利增長下，全球股市長多趨勢不變。科技創新題材仍是投資主軸，搭配美國製造業回流受惠概念、電力能源建設、金融科技、航太軍工等多元主題，提供掌握全球產業趨勢並創造超額報酬投資機會。

復華投信海外股票部副總胡家菱表示，最新聯準會會議紀錄顯示，關稅帶來的通膨與景氣擔憂已逐步消退，儘管川普政策言論持續反覆，但市場逐漸脫敏，企業獲利預估下修亦有好轉趨勢，目前市場預期2026年各主要市場企業獲利均能維持雙位數以上成長，有利股市下半年表現。

胡家菱指出，美股企業盈餘增長改善相較歐洲、日本強勁，同時又是引領全球科技創新的領頭羊，基於企業體質佳、有較強的抗風險能力，仍建議增持（OW）美股。亦可留意台、日、韓及歐洲市場相關投資機會。

據統計，MSCI各產業指數自4月初關稅戰爆發以來，以科技、通訊、工業類股股價表現相對強勁，凸顯相關產業獲利成長性受資金青睞；胡家菱建議，後續配置主軸建議可聚焦長線產業趨勢增長，受惠資料中心建置、應用高速成長的AI產業，以及不受關稅影響、獲利穩定增長的權值股。

因AI蓬勃發展，資料中心需要大量電力的問題仍未解決，亦看好相關能源電力建設股，預估股價整理後還有上攻機會。此外，金融科技類股（Fintech）受惠產業創新、監管放寬、投資及支付偏好改變，有機會吸引資金流入，表現優於大盤；近年地緣政治衝突頻傳，納入軍工股可在市場修正、戰爭爆發時，創造超額報酬機會並降低投資組合波動風險。

整體而言，胡家菱指出，通膨及FED降息速度、關稅對經濟影響、美國債務議題、地緣政治及貿易戰風險仍將牽動下半年全球股市表現，建議配置長線產業趨勢增長的投資主題，再搭配多元主題選股操作，以兼顧市場資金輪動及全球區是產業投資機會。

關稅 美國經濟

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