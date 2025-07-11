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復華投信展望下半年：行情前低後高 AI 引領台股重返成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
復華投信2025年下半年台股趨勢展望。（資料來源：復華投信整理）
復華投信2025年下半年台股趨勢展望。（資料來源：復華投信整理）

復華投信表示，台股下半年因關稅及匯率議題使行情呈現前低後高趨勢，預估大盤區間為21,000-25,000點，待貿易新秩序建立、不確定因素淡化後，AI將引領台股重回成長創高之路，半導體/ASIC等供應鏈為產業長線布局主旋律，新台幣升值內需受惠、高息低波個股則是傳產亮點。

復華投信國內股票部主管呂宏宇表示，上半年受惠AI伺服器拉貨出口暢旺，相關產業營收創高，惟關稅不確定性使下半年投資放緩，壓抑台灣總體經濟第3季成長動能，不過隨基期放低，待後續產業新秩序建立，AI需求熱絡帶動企業獲利成長、主要經濟體市場2026年企業獲利成長率朝正向發展，加以美國聯準會可望降息2碼，整體資金環境走向寬鬆，將支撐台股下半年股市表現。

在產業布局方面，呂宏宇指出，市場不確定性因素消除，AI將成為布局成長股的主旋律。即便有關稅議題干擾，雲端服務供應商（CSP）資本支出仍持續成長，預估ASIC仍處於黃金成長期；因AI伺服器量產瓶頸已克服，從關鍵零組件生產到後端組裝測試，台廠為主要參與者，將挹注設計代工（ODM）、關鍵零組件及IP設計服務等產業的營收動能。此外，機器人是邊緣AI的殺手級應用，預估人形機器人未來將呈現指數型成長，建議可從減速機、傳動元件產業尋找投資機會。

非電產業布局，呂宏宇認為，壽險業接軌IFRS17後，股票部位將取消覆蓋法，顧及股價震盪帶來的影響，未來金融股布局將傾向選擇高息低波標的。此外，因關稅政策導致美元走弱、新台幣購買力增強，可選擇賺台幣、花美元及擁有資產的內需產業，例如航空、旅遊、食品、餐飲、零售、電信及資產股。

新台幣 布局 AI

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