製造業加班工時攀高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

AI需求強勁加上美國對等關稅提前拉貨潮，廠商趕單反映在加班工時上。主計總處昨（10）日指出，今年5月製造業加班工時為17.9小時，月增0.1%，創逾八年半新高。其中電子零組件加班工時27.8小時，更創45年以來次高、45年同月新高。

主計總處昨日發布受僱員工薪資及工時統計，5月全體受僱員工總工時平均為167.7小時，加班工時平均為9.1小時。其中，電子零組件製造業，加班工時衝上27.8小時，僅略低於4月的28小時，仍是45年以來次高紀錄。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，AI需求強勁，廠商搶在對等關稅豁免期屆期之前拉貨，台灣5月出口創下歷年單月新高，6月又再向上突破，顯示國外備貨及AI需求熱絡，「沒有看到消退跡象」。

工時 加班

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