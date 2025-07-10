6月證交稅稅收 連4黑

財政部昨公布六月稅收四○三八億元，年減百分之五十，前六月稅收一兆四二五三億元、衰退百分之卅三點二，主因為所得稅報繳期限延長，部分稅款尚未入帳。此外，台股因美國對等關稅政策影響，六月證交稅二二五億元，年減百分之十八點二、「連四黑」；受到對等關稅影響的還有關稅與貨物稅，因民眾購車態度轉為觀望，讓關稅與貨物稅持續雙減。

房地產相關稅收方面，由於房市持續低迷，六月的土地增值稅、契稅、房地合一稅續呈年減格局，其中以房地合一稅收近四十三億元、年減百分之卅五點三跌幅最深，也是連三個月負成長，其中高雄、台南、台中、桃園衰退幅度都將近五成；土增稅收五十七億元、年減百分之十八點五、「連四黑」，但減幅收斂。