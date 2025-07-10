颱風擊散佳冬光電設備 旭東環保：初估清運費達50萬元、罰鍰另計

丹娜絲颱風在中南部帶來災害，位在東佳冬鄉的海上光電設施也嚴重受損，業者旭東環保（1343）10日晚間發布重大訊息，除強調散落物件為浮台非太陽能板外，揭露清運費為50萬元，屏東縣政府罰鍰另計。

旭東環保指出，公司已在114年7月7日起加派人力及機具清除散落於海上及岸際之浮台、結構支架及塑膠構件。當地作業須重新檢具施工計畫書提報屏東縣政府審查，未完成審查前不得復工，公司研擬具體改善方案儘速爭取復工。

旭東環保強調，浮台受損部分均能回收再利用，清運費用初估50萬元左右，罰鍰部分須待主管機關裁定。

業者表示，今日才收到屏東縣政府114年7月8日的函文，另114年7月9日屏東縣政府就此事件發布新聞說明，本公司沒有在縣府限期48小時內清除完畢，將依法裁罰及停止旭東公司使用該海域三個月之相關事宜，要等公司收到屏東縣政府正式函文後將評估影響性及依相關法令揭露資訊的必要性。