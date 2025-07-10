加班加不停！5月製造業加班17.9小時創高 「這行業」加班高達27.8小時

AI需求強勁加上美國對等關稅前拉貨潮，廠商趕單，反映在加班工時上。主計總處10日指出，今年5月製造業加班工時為17.9小時，月增0.1%，創逾八年半新高。其中電子零組件加班工時27.8小時，更創45年以來次高、45年同月新高紀錄。

主計總處發布受僱員工薪資及工時統計，5月全體受僱員工總工時平均為167.7小時，加班工時平均為9.1小時。各業中，5月製造業加班工時為17.9小時，為連續12個月正成長，且是8年7個月以來最高水準。

其中，電子零組件製造業，加班工時衝上27.8小時，僅略低於4月的28小時，仍創45年以來次高紀錄。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，AI需求強勁，廠商搶在對等關稅豁免期屆期之前拉貨，我出口5月已經創下歷年單月新高，6月又再向上突破，顯示國外備貨需求以及AI的熱度存在，「沒有看到消退跡象」。

譚文玲並分析，從受僱人數來看，電子零組件年增1.1萬人，增幅明顯；另，以派遣人力為主的支援服務業年增9,000人，成長亦呈顯著，推測部分派遣人力可能流往電子零組件業，支援加班。

不過譚文玲指出，「製造業是有一些不確定存在」，美國至今未公布台灣對等關稅的稅率，前景仍不明朗，但直到6月，預期製造業及電子零組件業的表現還是不錯。加上暑假旺季到來，接下來1、2個月，勞動市場可望表現相當不錯。