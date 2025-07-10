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薪資不再被物價吃了！今年前5月實質薪資成長 近五年最高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
主計總處10日發布今年5月薪資統計，由於薪資穩定成長，物價成長趨緩，今年前5月的工業及服務業受僱員工實質經常性薪資為43,572元，年增0.96%，為近5年來最大增幅。圖為信義區上班族。報系資料照／記者余承翰攝影
主計總處10日發布今年5月薪資統計，由於薪資穩定成長，物價成長趨緩，今年前5月的工業及服務業受僱員工實質經常性薪資為43,572元，年增0.96%，為近5年來最大增幅。圖為信義區上班族。報系資料照／記者余承翰攝影

民眾薪資成長不再被物價吃掉了。主計總處10日發布今年5月薪資統計，由於薪資穩定成長，物價成長趨緩，今年前5月的工業及服務業受僱員工實質經常性薪資為43,572元，年增0.96%，為近5年來最大增幅。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，未來只要物價持續穩定，消費者物價指數（CPI）年增率不要一直在2%以上，實質薪資就會繼續成長。

主計總處統計指出，5月全體受僱員工經常性薪資平均數為47,796元，年增2.88%；由於今年端午節是在5月，較多廠商發放獎金，獎金及加班費等非經常性薪資為14,106元，合計後總薪資平均數為61,902元，年增7.20%。

至於今年1至5月，主計總處統計指出，每人每月經常性薪資平均為47,568元，年增3.02%，寫下25年來同期最大增幅。若剔除掉物價因素後，實質經常性薪資平均數成長0.96%，為近五年以來成長最多。前5月每人累計實質總薪資平均數為31.2萬元，年增1.65%，亦為4年來最高水準。

譚文玲表示，過去一段時間通膨高漲，使得實質薪資呈負成長，直至2024年轉為正成長，今年成長更多。她表示，名目薪資成長與物價都會影響實質薪資，只要物價趨於穩定，CPI年增率不要一直都在2%以上，當名目薪資成長大於物價成長，實質薪資就會繼續成長。

因薪資平均數易受極端高薪拉抬，主計總處9日同步公布，5月每人每月經常性薪資中位數為38,224元。

今年1至5月工業及服務業平均經常薪資47,568元，各業中，低於整體平均者，包括住宿餐飲業34,964元，其他服務業（如美容美髮及用品維修）36,574元，教育業31,297元，支援服務業37,250元。

製造業方面，平均經常薪資45,550元亦低於全體工業及服務業平均；其中，電子零組件業平均56,813元，年增3.51%，但若加計獎金及加班費後的平均總薪資為53.2萬元，成長高達8.36%，羨煞各業。

另外，專業科學及技術服務業為57,991元，出版影音及資通訊業69,317元、金融及保險業70,802元等，皆為薪資較高之行業。

薪資 消費者物價指數

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