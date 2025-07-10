第2波關稅名單未見台灣 商總許舒博呼籲政府應告知談判進度

美國陸續宣布各國對等關稅稅率，台灣至今仍不在前二波名單中，商總理事長許舒博10日表示，政府應該要明確告知民眾對美談判的進度，不能只是說氣氛良好就行。他更表示，假使關稅不能談到20%，「談判團隊真的要跟國人道歉！」

商總10日舉行會員大會，許舒博在會前受訪表示，以台灣的承受能力，現在匯率已漲14%，這相當於關稅已經加了14%，假使談到20%，那麼台灣或許還有競爭力，但如果再往上，台灣的競爭力就會降低。他認為，台灣並沒有像許多國家都有加入自由貿易協議（FTA），再加上許多國家匯率都比台灣低，表示台灣不是一個好的投資環境，這時又要求台商根留台灣，就有相當困難。

許舒博表示，台灣目前不僅提高軍費、對美投資，也對美擴大採購，政府一直說氣氛良好，這表示美國政府在關稅上，應該對台灣特別好，如果在台灣處處配合下，還不能談到20%，「我們的談判團隊，真的要跟國人道歉！」

外傳我國對美汽車關稅可能降至零，許舒博認為，美國車在台灣的競爭力偏低，台灣沒那麼在乎，且台灣國產車市占率低，也沒有完整汽車產業鏈；相較之下，這次談判最重要的是農業，首先要保護農民，其次更要重視民眾的食安，若最後談判結果，連農業也棄守，那政府要好好對農民說明，且要有很大力度的補助才行。

許舒博隨後在會員大會上致詞表示，當前全球經濟面臨重大挑戰，中美貿易戰持續，疊加美國關稅措施及新台幣升值等衝擊，尤其川普政府的關稅名單，目前還沒看見台灣，但日韓面臨25%的稅率，東南亞部分國家面臨36%、40%的稅率，巴西高達50%，在極高的變數下，企業面臨成本攀升與市場不確定性雙重壓力，對台灣的營商環境帶來巨大影響，削弱中小企業、出口外銷競爭力。

他表示，中國大陸仍是台灣最大的貿易夥伴，占台灣出口約32%，難以被單一市場所取代，加上許多國家加入各種經貿組織，台灣相對弱勢，除了美國之外，應該積極開拓中國大陸、歐洲、東協、日韓等多元市場。

本次商總會員大會中，有多個商業團體關切「業必歸會」議題，許舒博表示，商總已透過商總諮詢顧問、立法委員鄭天財提案修法，目前連署完成送立法院內政委員會排案審議。他特別喊話內政部及與會產業代表，期待透過「業必歸會」發揮商業團體的經濟性和社會性功能，也期待各黨派立委、各產業代表共同支持，讓「業必歸會」確實落實。

針對缺工問題，許舒博表示，除了勞動部之外，經濟部也應該協助產業解決缺工問題，並且不僅限於3K產業，中階技術工也要納入考量，尤其長照及醫療照護已對社會形成龐大壓力。此外，商總今年已率旅館業、廢棄物清除處理、汽車路線貨運等產業代表親自拜會勞動部，近期勞動部也針對住宿業、餐飲業、運輸倉儲業舉辦工作坊，商總皆有推派代表反應產業界的心聲。他呼籲，政府要密切與工商團體溝通，共同因應產業缺工問題。