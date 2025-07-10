台灣綠電應用協會：綠電發展不應成為天然災害替罪羊

颱風丹娜絲重創南台灣，再生能源設備損壞掀討論，台灣綠電應用協會秘書長許博涵認為，台灣若因情緒而猶豫再生能源的腳步，將喪失能源主權，並衝擊出口企業競爭力，「綠電發展與應用不應成為天然災害的替罪羊」。

近日颱風丹娜絲造成太陽光電模組災損引發關注，許博涵表示，再生能源若因天災受損固然可惜，但各界也須理解，再生能源有一項重要優勢，意即模組化、分散式、可快速修復與重建；比起單一電廠失能影響數百萬人的舊式體系，分布式綠能網絡反而是強韌社會不可或缺的基礎建設。

他指出，相較於大型火力電廠在地震或水災中可能癱瘓整體供電，「我們不能因為部分太陽光電板損壞，就否定整體系統的價值」，分散式再生能源具有災後快速恢復的彈性能力，未來更可透過微電網結合儲能，實現區域自給自足的能源韌性島嶼。

全球已訂定2050淨零碳排目標，再生能源與綠電應用正是碳中和的核心路徑。許博涵表示，即使美國總統川普對風力發電提出質疑，美國能源部與各州政府仍持續推動再生能源，拜登政府的「通膨削減法案」（IRA）更提供數千億美元的綠能補貼。

他進一步說，於此同時，中國風力發電與光電裝置容量已超過全球總量的1/3，並持續領先技術發展，在風電與太陽能裝置容量為全球居冠，積極布局全球綠能產業鏈。

他不諱言，台灣若因情緒而猶豫再生能源的腳步，將喪失能源主權，也錯失產業轉型的大好契機；作為高度外貿依賴的島嶼經濟體，台灣不可能置身於全球碳關稅與供應鏈重組之外，未來企業出口將被要求提供碳足跡與綠電使用證明，顯示綠電早已不只是環保，而是產業生存與競爭力的關鍵條件。

許博涵強調，綠電的發展與應用更不應成為天然災害的替罪羊，面對天然災害、更多氣候風險，需要妥善規劃更多投資的解方，才能讓台灣在2050年不只是淨零，更達到能源自主目標。