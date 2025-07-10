連兩年擺脫通膨 前五月實質月薪年增0.96％ 創五年同期最高

主計總處今天發布5月受僱員工人數及薪資狀況，累計1至5月，全體工業及服務業受僱員工每人經常性薪資平均47568元，年增3.02%，剔除物價因素後，實質經常性薪資為43572元，年增0.96%，增幅為近五年同期最高；1-5月全體受僱員工總薪資年增3.72%，扣除物價後實質總薪資年增1.65%，增幅近四年最高。

國勢普查處副處長譚文玲表示，2022年、2023年實質經常性薪資曾出現負成長，自去年起已轉為正成長至今。也就是勞工加薪終於連二年戰勝通膨，擺脫薪資負成長。

主計總處統計，5月全體受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)經常性薪資平均數為47796 元，月增0.08%，年增2.88%；獎金及加班費等非經常性薪資14106元，合計後總薪資平均數61902 元，月增11.56%，年增7.20%。5月全體受僱員工經常性薪資中位數為38224元，月增0.22%，年增2.59%。

若排除外國籍及部分工時員工，5月本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數每人50483元，較上月增加0.03%，較去年同期增加2.99%；如果加上獎金及加班費等非經常性薪資15059元，合計後每人總薪資平均數65542元，月增11.45%，年增7.11%，主因5月適逢端午節(去年是6月)，較多廠商發放年節獎金所致。5月本國籍全時員工經常性薪資中位數為39641 元，月增0.10%，年增2.44%。

如果是1-5月，全體受僱員工經常性薪資平均數為47568 元，較上年同期增加3.02%，累計總薪資平均數亦增3.72%；扣除物價後，實質經常性薪資平均數年成長0.96%，累計實質總薪資平均數成長1.65%。至於前5月全體受僱員工經常性薪資中位數每人每月38124元，較上年同期增加2.87%，實質經常性薪資中位數年成長0.82%。

主計總處強調，因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷(如教育程度、職業、工作年資等)不同，致其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，行業部分，1至5月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業(34,964 元)、其他服務業(36,574 元，如美容美髮及用品維修)、製造業(45,550 元，其中電子零組件製造業 56,813 元)等；至專業科學及技術服務業(57,991 元)、出版影音及資通訊業(69,317 元)、金融及保險業(70,802 元)等，則為薪資較高之行業。

1至5月行業別經常性薪資平均數變動情形，各行業多較上年成長，其中批發及零售業年增3.70%、製造業年增 3.59%、營建工程業亦年增3.54%。累計總薪資平均數部分，製造業因年節獎金及績效獎金發放較多，年增5.83%，其中電子零組件製造業增加 8.36%。

主計總處統計，5月底全體受僱員工人數849.7萬人，較上月底增加6千人，其中以住宿及餐飲業月增5千人最多；若與上年同月底比較，則是增加6.8萬人、0.81%。累計1至5月受僱員工人數平均849.2萬人，較上年同期增加6.5萬人、0.78%，其中住宿及餐飲業年增1.8萬人、醫療保健及社會工作服務業年增1.1萬人、批發及零售業、支援服務業都各增加1萬人，不動產業、其他服務業則都減2千人。