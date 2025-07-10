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聯發國際6月、上半年營收雙創歷史新高

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
UG海外首店插旗香港，在當地掀起台灣新時尚茶飲風潮。圖／聯發國際提供
UG海外首店插旗香港，在當地掀起台灣新時尚茶飲風潮。圖／聯發國際提供

聯發國際受惠於新時尚茶飲品牌UG持續拓點，以及歇腳亭Sharetea穩步經營下，6月合併營收突破億元達到1.05億元，較去年同期成長91.40%，創下歷史新高，累計今年上半年合併營收達到5億元，較去年同期成長55.99%，亦創歷史新高。

聯發國際表示，去年7月創立UG品牌後，在新時尚茶飲的賽道獨走，成為集團營收主要成長動能，截至上半年，全台共22家門店，其中8家直營店、14家加盟店。光是第二季全台就開出13家門店，在當地吸引大批排隊人潮，銷售表現亮眼，並且，既有門店的銷售盛況也仍持續。

聯發國際表示，UG品牌開幕上市一年來熱度不減，單店單日平均銷量超過1500杯，七月初更創下單店單日銷量突破3100杯以上的新紀錄，UG加盟店平均月營收也達300萬元以上，其中有數家加盟店月營收突破400萬元。目前UG品牌營收占比逾5成，成為公司營收成長的重要支柱。今年下半年起，UG台灣將持續積極展店，UG台灣營收表現可望為集團帶來更多增長助益。

此外，UG今年六月正式跨出海外布局的腳步，聯發國際表示，目前已香港開出2家門店，美國也將在北加州、南加州各開出一家UG美國直營門店，目前UG品牌海外拓展進度將緊鑼密鼓按規劃佈局五大市場：台灣、香港、北美、新馬、澳洲，計畫打造全球現象級的時尚茶飲風潮。

聯發國際今年射出「打造全球茶飲平台」、「問鼎新時尚茶飲王」、「建立餐飲大聯盟」、「擴大全球供應鏈」以及「投資併購合盟」等五箭作為營運主軸，並同步Sharetea 與UG雙品牌全球戰略佈局，Sharetea持續深化市場耕耘，UG則以嶄新形象切入新世代消費，打造世界級的新時尚茶飲品牌，讓世界看見台灣。

美國 營收

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