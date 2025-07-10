前5月實質經常性薪資年增0.96% 創5年來最大增幅
主計總處今天發布5月薪資統計，由於薪資穩定成長，今年前5月的工業及服務業受僱員工實質經常性薪資為新台幣4萬3572元，年增0.96%，為5年來最大增幅；前5月實質總薪資也年增1.65%，為4年來最高水準。
主計總處今天公布薪資統計，5月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7796元，年增2.88%；由於5月適逢端午節，許多廠商發放獎金，推升獎金及加班費等非經常性薪資達1萬4106元，合計後總薪資平均數為6萬1902元，年增7.20%。
主計總處統計，前5月每人每月經常性薪資平均為4萬7568元，年增3.02%，寫下25年來同期最大增幅。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，除了薪資穩定成長，今年以來物價漲勢趨緩，也有助於實質薪資走揚，甩開先前負成長的陰霾。
由於薪資平均數易受極端高薪拉抬，主計總處同步公布，5月每人每月經常性薪資中位數為3萬8224元。
剔除物價因素後的實質經常性薪資，今年前5月實質經常性薪資、實質總薪資分別年增0.96%及1.65%，雙雙延續正成長。
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