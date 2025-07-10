前5月實質經常性薪資年增0.96% 創5年來最大增幅

「光是門票就這麼貴嗎？」2018年7月，去美國加州蜜月旅行的職員龍澤曉宗（26歲），原本幸福絕頂的心情在一瞬間回到了現實。 讓他吃驚的是透過旅行社買的迪士尼樂園門票。一人約16,000日圓，是當時日本的2倍以上。加上吃飯和買禮物，錢就這樣飛走了。「本來以為日本已經很貴了，沒想到這裡更貴。」 停留在這裡1星期的費用，兩個人就花了80萬日圓以上。龍澤大嘆：「連在旅館喝的早餐咖啡都是日本的2倍。只好跟自己說，畢竟是一生才一次的蜜月旅行……」 另一邊，千葉縣浦安市的JR舞濱站。

2025-07-10 14:51