全球景氣現分歧…M&G：轉向優質信用資產 看好新興市場債後市

今年上半年金融市場歷經美國關稅2.0政策、財政刺激措施推升不確定性等衝擊，市場普遍預期經濟衰退風險升高，全球各區域景氣出現分歧，新興市場則因降息與通膨受控展現成長動能。面對信用利差緊縮與市場波動，M&G英卓投資管理固定收益共同投資長Stefan Isaacs表示，投資人應轉向優質信用資產，靈活調整布局，把握防禦與長線機會，降低過度承擔信用風險的成本。

M&G英卓投資管理今天舉辦「M&G x 富盛 – 2025年下半年固定收益市場展望記者會」，邀請M&G英卓投資管理固定收益共同投資長暨M&G收益優化基金(本基金配息來源可能為本金)聯席基金經理人Stefan Isaacs分享最新觀點。

Stefan Isaacs表示，美國總統川普在4月2日公告的全面關稅法案，各界普遍憂慮著通膨壓力恐將復燃；此外。，川普政府高達 4.9 兆美元的「大而美」稅改計畫也將延長財政振興的效期，並左右今後物價。

新稅法除了刺激經濟，也令債券投資人所關注的美國政府赤字能否永續成為長期隱憂。投資人紛紛認定美國國庫券的殖利率必須再提高，才能彌補新增的財政風險，加上穆迪也將美國的信用評級從Aaa下調至Aa1，30年期美國國庫券的殖利率則在2025年5月升破5%關卡，跡象皆顯示經濟衰退的風險仍揮之不去。關稅新制也有可能抑制美國的經濟成長，同時損及消費者信心，由於總體經濟的不確定變數持續發酵，預期今年的美國利率預期數字將反覆起伏。

Stefan Isaacs表示，川普所謂的「關稅解放日」過後，公司債開始疲軟，利差迅速且顯著擴大，然而，隨著貿易戰局勢出現更多積極進展，利差回歸先前水準，循環告終。考量信用市場目前的緊縮狀態，市場似乎判斷，美國政府退出全球化所帶來的經濟風險，實屬微不足道。目前公司債利差的緊縮程度，是場內技術面支撐的結果，由於先前的固定收益市場殖利率長期欠缺相對吸引力，如今的投資人需求已有顯著增加。

Stefan Issacs說，由於利差處於歷來較為緊縮的水位，我們認為，轉向優質信用資產、發揮耐心與定力，乃是轉攻為守的重要對策。如果接下來的情況在價位層面重新反映各項風險，防禦抗跌的布局就有機會帶來雙重的投資效益，在利差擴大的同時，達到穩健的投資目標，同時有足夠資金參與投資獲利的長期投資機會。

但就現階段來說，即使利差緊縮，殖利率依舊具吸引力，利差可能接近歷來的較為緊縮水位，但「無風險」公債殖利率則是落在近期的較高區間。在等待企業信用利差擴大的同時，投資人仍能透過公債與優質ABS，獲得相對優渥的收益率。