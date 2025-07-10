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傳美進口車關稅恐降至0% 汽車全聯會理事長點「製造商最擔心1狀況」

中央社／ 台北10日電
台美談判持續進行，媒體報導美國進口汽車關稅可能從17.5%，一口氣調降至2.5%，甚至是0%。示意圖／ingimage
台美談判持續進行，媒體報導美國進口汽車關稅可能從17.5%，一口氣調降至2.5%，甚至是0%。示意圖／ingimage

台美關稅談判仍在進行中，媒體報導美國進口車關稅恐降到2.5%或0%。汽車全聯會理事長劉錦村表示，調降關稅對消費者是正面，但汽車製造商憂心是否能繼續在台灣生產，目前汽車貨物稅稅率介於25%至30%，才是車輛價格上漲、比國外高的主因，「汽車貨物稅就是名符其實的奢侈稅」，車商皆向政府爭取貨物稅調降。

台美談判持續進行，媒體報導美國進口汽車關稅可能從17.5%，一口氣調降至2.5%，甚至是0%。商總會員代表大會今天登場，中華民國汽車商業同業公會全國聯合會理事長劉錦村會前受訪表示，美國進口汽車關稅若降至0%，長期對台灣汽車消費是正面的，但對於台灣汽車製造業，以豐田為例，從日本和美國進口汽車將比國產車更便宜，製造廠商擔憂是否能繼續在台灣製造。

媒體關切進口車關稅調降是否反映在售價上面，劉錦村表示，無論是車輛代理商或貿易商，皆向政府爭取貨物稅調降，「汽車貨物稅就是名符其實的奢侈稅」，目前汽車貨物稅稅率介於25%至30%，才是車輛價格上漲、比國外高的主因。

近期新台幣匯率升值，劉錦村表示，新台幣升值可降低進口成本，對進口商是加分、利多，但台灣有很多出口商、製造商，新台幣升值造成匯損，增加廠商成本。

劉錦村指出，新車和二手車業者目前的生意非常慘淡，受美國關稅政策影響，消費者還在觀望，數百萬車價包含數十萬的關稅成本，美國應該趕快和台灣談成關稅，讓消費者心裡有底，也可以讓市場恢復正常。

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