快訊

泰山告街口返還36億投資款贏了 法院准許假執行…但今下午這原因查封未果

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

沃旭聯貸900億元超額認購1.4倍 中信銀三度擔任主辦行

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信銀善用其綠能金融領導地位，以金融影響力支持臺灣綠色能源發展，擔任沃旭能源彰化外海大彰化西南離岸風場聯合授信案之本國財務顧問及聯貸案統籌主辦銀行，專案最終以逾新臺幣900億元完成簽約，創下沃旭能源在臺融資金額最高紀錄，為臺灣邁向淨零碳排目標的重要推力。

大彰化西南離岸風場聯合授信案共吸引25家金融機構踴躍參與，包括14家臺資銀行與11家外資銀行，繼「大彰化西北風場」專案首度導入國家融資保證機制並獲三家公股銀行響應後，本案更獲八大公股行庫熱烈參與，全體參貸銀行超額認購逾1.4倍，展現金融業協助政府推動再生能源與支持本融資案的決心。憑藉辦理離岸風電聯貸業務的豐富經驗與國際化金融專業，中國信託銀行積極協助投資人建構完善融資架構，導入國家融資保證機制，攜手八大公股行庫為臺灣綠能產業注入穩健資金動能，展現中信銀行在離岸風電融資領域的深厚實力與長期承諾。

沃旭能源為全球永續能源領導企業，具豐富風場開發、建造及營運維護經驗，中信銀行致力於推動綠色金融與永續發展，長期支持沃旭能源於再生能源領域投資項目與融資計畫，延續2021年在「大彰化東南風場」及2024年「大彰化西北風場」專案中的卓越表現，第三度獲沃旭委任擔任本國財顧與統籌主辦銀行，亦擔任避險銀行等多重角色，中信銀行表示，將繼續攜手產業與政府推動能源轉型，實踐企業永續經營與社會責任，致力邁向2050淨零碳排。

大彰化西南離岸風場位於彰化外海西南方、距離海岸約50至60公里，裝置容量約為632MW（千瓩），完工後將大幅提升臺灣再生能源供應量，強化能源自主性。沃旭能源視臺灣為亞太區重要市場之一，期望得以長期在臺營運離岸風場，協助臺灣實現能源轉型與能源獨立；中信銀行將持續推動再生能源建設及關注全球永續淨零趨勢，善盡金融機構協助產業發展及企業永續經營之使命。

離岸風電 再生能源 中信銀行

延伸閱讀

中信銀行特色分行再加一 新莊分行結合中信特攻與弱勢關懷

能源部門減碳 五年砸7,100億

深耕東協 聯合再生再度亮相泰國國際再生能源周

被冒用名義詐騙 中信銀提出三點聲明

相關新聞

大創「通通100」成廉價日本代名詞？背後悲歌：市場執著與全球漲價現實

「通通100」只存在於日本 在各種商品跟服務中，也常常見到日本跟全球價格的不同常識。 大創擁有約76,000種商品，其中九成的未稅價是100日圓。我在2021年1月去了東京龜有的店面。848坪

全球最便宜的迪士尼門票...在日本人眼中仍太貴！學者：整體經濟差距擴大

「光是門票就這麼貴嗎？」2018年7月，去美國加州蜜月旅行的職員龍澤曉宗（26歲），原本幸福絕頂的心情在一瞬間回到了現實。 讓他吃驚的是透過旅行社買的迪士尼樂園門票。一人約16,000日圓，是當時日本的2倍以上。加上吃飯和買禮物，錢就這樣飛走了。「本來以為日本已經很貴了，沒想到這裡更貴。」 停留在這裡1星期的費用，兩個人就花了80萬日圓以上。龍澤大嘆：「連在旅館喝的早餐咖啡都是日本的2倍。只好跟自己說，畢竟是一生才一次的蜜月旅行……」 另一邊，千葉縣浦安市的JR舞濱站。

美第2波關稅名單未見台灣…許舒博指「氣氛不重要」 要求政府告知結果

美國陸續宣布各國對等關稅稅率，但台灣卻不在前二波名單中，商總理事長許舒博表示，政府應該要明確告知民眾對美磋商的進度，不要...

傳美進口車關稅恐降至0% 汽車全聯會理事長點「製造商最擔心1狀況」

台美關稅談判仍在進行中，媒體報導美國進口車關稅恐降到2.5%或0%。汽車全聯會理事長劉錦村表示，調降關稅對消費者是正面，...

丹娜絲重創中南部 卓揆指示成立救助專案從優從寬認定

丹娜絲颱風重創中南部縣市，行政院長卓榮泰10日指示，將在「毫無保留對人力物料支援及全力統籌經費預算支持」的原則下，將提出...

匯率低、赴日本變超便宜...是優點？學者提4弊端示警：太廉價遲早帶來浩劫

到目前為止，介紹了很多「廉價」的物品或服務及其問題所在。 然而應該還是有很多人覺得，「雖然薪水很低，但只要物價便宜就能生活，這樣也沒什麼不好」。的確，對照物價的話，只要收入高，就能過著無虞的生活，「廉價」和「貧窮」 並非一定有關聯。兩者並不是畫上等號的。 然而，哥倫比亞大學的伊藤隆教授卻敲響一記警鐘：「日本商品的低廉價格遲早會以浩劫的形式報應到日本頭上。」伊藤教授的理由如下：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。