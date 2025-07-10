沃旭聯貸900億元超額認購1.4倍 中信銀三度擔任主辦行

中信銀善用其綠能金融領導地位，以金融影響力支持臺灣綠色能源發展，擔任沃旭能源彰化外海大彰化西南離岸風場聯合授信案之本國財務顧問及聯貸案統籌主辦銀行，專案最終以逾新臺幣900億元完成簽約，創下沃旭能源在臺融資金額最高紀錄，為臺灣邁向淨零碳排目標的重要推力。

大彰化西南離岸風場聯合授信案共吸引25家金融機構踴躍參與，包括14家臺資銀行與11家外資銀行，繼「大彰化西北風場」專案首度導入國家融資保證機制並獲三家公股銀行響應後，本案更獲八大公股行庫熱烈參與，全體參貸銀行超額認購逾1.4倍，展現金融業協助政府推動再生能源與支持本融資案的決心。憑藉辦理離岸風電聯貸業務的豐富經驗與國際化金融專業，中國信託銀行積極協助投資人建構完善融資架構，導入國家融資保證機制，攜手八大公股行庫為臺灣綠能產業注入穩健資金動能，展現中信銀行在離岸風電融資領域的深厚實力與長期承諾。

沃旭能源為全球永續能源領導企業，具豐富風場開發、建造及營運維護經驗，中信銀行致力於推動綠色金融與永續發展，長期支持沃旭能源於再生能源領域投資項目與融資計畫，延續2021年在「大彰化東南風場」及2024年「大彰化西北風場」專案中的卓越表現，第三度獲沃旭委任擔任本國財顧與統籌主辦銀行，亦擔任避險銀行等多重角色，中信銀行表示，將繼續攜手產業與政府推動能源轉型，實踐企業永續經營與社會責任，致力邁向2050淨零碳排。

大彰化西南離岸風場位於彰化外海西南方、距離海岸約50至60公里，裝置容量約為632MW（千瓩），完工後將大幅提升臺灣再生能源供應量，強化能源自主性。沃旭能源視臺灣為亞太區重要市場之一，期望得以長期在臺營運離岸風場，協助臺灣實現能源轉型與能源獨立；中信銀行將持續推動再生能源建設及關注全球永續淨零趨勢，善盡金融機構協助產業發展及企業永續經營之使命。