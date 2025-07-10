美對台關稅遲未公布…業者示警：逾32%恐產業外移 與日韓接近較可控

台灣對等關稅稅率遲遲未公布，到底遭課多少稅才不會再次重擊股票市場？復華投信國內股票部主管呂宏宇指出，若課徵稅率高於32%，將對出口產業造成沉重壓力，甚至引發企業加速外移，台股也難逃修正。反觀若稅率落在20%至25%區間，與日本、南韓及東南亞主要競爭對手相當，則屬可控範圍；低於10%機率不大，不過若見「1字頭」，短線有望激勵台股上攻。

呂宏宇表示，連許多台商設代工廠的越南都落在20%，東南亞各國也是落在25至35%間的情況下，台灣若被課以過高稅率，可能加速產業外移。反之，若稅率落在20%至25%區間，與周邊國家相當，是較和緩的狀況。

呂宏宇說，至於課徵稅率若意外低於10%，雖機率偏低，尤其連對美入超的英國都遭課10%，台灣想完全輕判並不容易；但若真出現「1字頭」的低稅率，將超乎市場預期，帶來利多，將刺激短線上漲行情。

復華投信今日舉辦下半年投資展望記者會，復華投信預期台股下半年呈現「前低後高」格局，指數區間落在2萬1000至2萬5000點。呂宏宇指出，上半年受惠AI伺服器拉貨出口暢旺，相關產業營收創高，惟關稅不確定性使下半年投資放緩，壓抑台灣總體經濟第3季成長動能，不過隨基期放低，待後續產業新秩序建立，AI需求熱絡帶動企業獲利成長、主要經濟體市場明年企業獲利成長率朝正向發展，加以美國聯準會可望降息2碼，整體資金環境走向寬鬆，將支撐台股下半年股市表現。

產業布局方面，呂宏宇表示，AI供應鏈長線仍具潛力，尤其ASIC仍處黃金成長期，台廠在伺服器關鍵零組件與設計服務環節具優勢；傳產則聚焦新台幣升值受惠股與高息低波個股，包含航空、食品、資產、電信等內需型標的。金融股方面，壽險接軌IFRS 17後也將轉向穩健配置。