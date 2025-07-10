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大創「通通100」成廉價日本代名詞？背後悲歌：市場執著與全球漲價現實

聯合新聞網／ 中藤玲
日本大創「通通100」成為日本特有的低價象徵，雖然商品品質不差，但因長期購買力下降，連國內生產商品也難以調升售價，反觀海外分店售價普遍較高，凸顯日本市場對低價的執著與無奈。法新社
日本大創「通通100」成為日本特有的低價象徵，雖然商品品質不差，但因長期購買力下降，連國內生產商品也難以調升售價，反觀海外分店售價普遍較高，凸顯日本市場對低價的執著與無奈。法新社

「通通100」只存在於日本

在各種商品跟服務中，也常常見到日本跟全球價格的不同常識。

大創擁有約76,000種商品，其中九成的未稅價是100日圓。我在2021年1月去了東京龜有的店面。848坪（約3,000平方公尺）的店內陳列著約50,000種商品，如果想要每個都仔細瞧瞧的話，可能要花上一整天。甚至還有「戶外專區」「加濕機專區」等類似大型量販店的專區，但幾乎所有商品都只要100日圓。從年輕的媽媽到銀髮族，每個收銀機前都有30人以上在排隊。

在新冠疫情加劇前，大創對外國觀光客而言，也是非常有人氣的地點。2019年，一位從馬來西亞來的女性在原宿店（東京澀谷）內，笑咪咪的把玩偶造型的海綿跟塑膠收納盒等東西塞滿購物籃。

「這麼便宜，真的沒關係嗎？」她說。

大創可以稱為「廉價日本的象徵」，經營者為大創產業，公司總部位於廣島縣東廣島市，雖然沒有上市，但在全球26個國家及地區開了2,248家店，堪稱國際企業。（注：海外分店計算時間點為2020年12月，包含合資企業及代理店。海外價格為2020年2月時的價格。）

自從2001年揮軍海外，於台灣開設了首間分店之後，目前大創在韓國有1,365間分店、泰國有120間分店、中東的阿拉伯聯合大公國也有44間店。這些店的價格如何呢？

大創表示，海外分店不像日本是「通通100」的均一價格，而是依照商品分成三階段的複數價格。

例如台灣，基本價格是49元新台幣（180日圓），但也有其他更高的價格。

用2021年1月下旬的匯率來比較各地區的基本價格：

美國是1.5美元（約160日圓）、紐西蘭是3.5紐幣（約270日圓）、泰國是60泰銖（約210日圓）、菲律賓是88披索（約190日圓）、澳門是15澳幣（約200日圓）、以色列是10新謝克爾（約320日圓）……

其他國家或地區幾乎都沒有以100日圓販售的店面，也沒有與東京迪士尼樂園一樣的「廉價日本」架構。

全球的分店 都賣得比日本貴？

我問大創產業的管理高層為什麼會這樣。

管理高層表示：海外跟日本的價格差異，主要有三個理由：

1.物流費

2.人事成本及薪資等當地費用

3.關稅及檢查費

例如與巴西價格的差異，幾乎都是關稅等的稅金。另外，「亞洲等新興國家的②人事費及薪資也爆漲。」

亞洲各國分店通常是選在都會區的購物中心開店，例如曼谷的薪資和人事成本就非常高。而台灣雖然關稅低，卻仍設定成180日圓，也是因為「多出的80日圓幾乎都是在人事費成本上。」管理高層表示。

「日本的大創商品因為是國內製造的關係，省去了國際物流費，這是物價最便宜的原因吧。」或許也能聽到類似的解釋。但日本大創也有從中國進口的商品，可是仍然比中國（約160日圓）的訂價便宜。

現在為了改善全球的物流成本，大創開始在馬來西亞建設大型物流據點。然而當我詢問：「物流費用省下來的話，會調降海外商品的價格嗎？」相關人員卻表示：「海外的人事費用及物價、原材料費都大幅上漲，因此不太可能有大動作的調降。」

事實上台灣不要說降價，反而還漲價了。

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台灣於2009年起商品以39元新台幣販售，但之後的10年內人事費用和物價、原材料費等大幅上漲，因此於2019年8月起改為49元新台幣。

為什麼海外賣的比100日圓貴，但還是賣得很好呢？

好優文化出版《廉價日本：消費變便宜，為何不好？什麼都漲的時代？為什麼只有薪水不漲？》，作者：中藤玲
好優文化出版《廉價日本：消費變便宜，為何不好？什麼都漲的時代？為什麼只有薪水不漲？》，作者：中藤玲

大創管理高層說明：「在海外只要產品貼有 JAPAN 的標籤，代表日本公司，等於高品質，這樣的品牌形象是賣得好的理由。」

但是，更大的理由在於「現在國外的人事成本、薪水、物價和所得都漲了。如果是20年前，就算是高品質的東西，在新興國家訂價200日圓也賣得不好。但現在當地的購買力成長了，所以即使貴一些也買得下手。」

同樣的商業模式在海外很少見也是理由之一。

美國雖然有「1美元商店」「90分商店」，但是「種類不齊全，品質也比大創差很多。」居住於紐約的日本主婦這樣表示。

大創的品質和商品齊全度，連員工都覺得「這樣只賣100日圓真的沒問題嗎？」為了讓價格符合品質，日本是否也差不多該開始調漲價格了呢？然而相關人員表示：「看見2017年漲價的鳥貴族（注：日本主打價格親民，不依賴散客的居酒屋）業績變差之後，高層認為絕對不能漲價。」

大創的商品價格是從1977年起統一成100日圓的。

熟稔產品跟服務價格的東京大學經濟學部長渡邊努教授表示：「40年以來一直都是100日圓，這是件非常奇怪的事。」

（本文摘自好優文化出版《廉價日本：消費變便宜，為何不好？什麼都漲的時代？為什麼只有薪水不漲？》，作者：中藤玲）

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