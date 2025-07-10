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美第2波關稅名單未見台灣…許舒博指「氣氛不重要」 要求政府告知結果
美國陸續宣布各國對等關稅稅率，但台灣卻不在前二波名單中，商總理事長許舒博表示，政府應該要明確告知民眾對美磋商的進度，不要只是說氣氛良好，民眾希望了解進度與最後的答案，也才證明政府有掌握進度，「氣氛不重要，我們要的是結果」。
先前強調若台灣最後的稅率在20%以上，政府就應該道歉，許舒博表示，台幣匯率已經升值不少，若稅率又比日韓高，對外貿易就會受到很大衝擊。
相對於其他國家，台灣也不是一個好的投資環境，要求大家根留台灣就有很大的困難。
許舒博表示，政府一再強調氣氛良好，照理說，美國應該要對台灣特別好，且台灣不只增加國防預算，也擴大對美投資、採購，一切都配合的情況下還不能換到20%以下，那談判團隊真的應該要道歉。
行政院上午才說，正面樂觀看待與美談判，許舒博也表示，當然希望正面樂觀，更希望有好消息、好結果，所有的產業都願意根留台灣，也希望能夠加入更多區域貿易組織，「我們都愛台灣，但假使台灣的投資環境因為關稅、匯率變差，只能選擇到其他地方去，這是我們不樂見的」。
外傳對美汽車關稅可能降至零，許舒博表示，美國車在台灣的競爭力偏低，台灣有那麼在乎嗎？而台灣國產車市占率低，也沒有完整的汽車產業鏈，此次談判最重要的是農業，首先要保護農民，其次更要重視民眾的食安，相較之下，汽車真的沒有那麼重要。
但若最後談判結果是農業也棄守，許舒博說，民進黨的選民很大一部分是農民，若農業的談判結果不理想，政府就要好好的對農民說明，且要有很大力度的補助才行。
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