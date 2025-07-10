全球最便宜的迪士尼門票...在日本人眼中仍太貴！學者：整體經濟差距擴大

「光是門票就這麼貴嗎？」2018年7月，去美國加州蜜月旅行的職員龍澤曉宗（26歲），原本幸福絕頂的心情在一瞬間回到了現實。

讓他吃驚的是透過旅行社買的迪士尼樂園門票。一人約16,000日圓，是當時日本的2倍以上。加上吃飯和買禮物，錢就這樣飛走了。「本來以為日本已經很貴了，沒想到這裡更貴。」

停留在這裡1星期的費用，兩個人就花了80萬日圓以上。龍澤大嘆：「連在旅館喝的早餐咖啡都是日本的2倍。只好跟自己說，畢竟是一生才一次的蜜月旅行……」

另一邊，千葉縣浦安市的JR舞濱站。

我在新冠肺炎尚未擴大前的2020年1月來到這裡，看著五顏六色氣球和大袋子的家庭來來往往。在東京迪士尼樂園這個夢幻世界的背景下，眾人的表情都是幸福的。這是黃昏時分舞濱站前熟悉的光景。

我詢問來自泰國的3位20多歲女性為什麼選擇來迪士尼，她們說：「比去中國便宜，而且日本的陣容更豪華，讓人非常滿意。」

「就算訂的是樂園附近的旅館，一個人合計也不到20,000日圓。日本的CP值真的很棒。」她們笑著離開了。

為了解釋這樣的差距，我查詢了世界各國迪士尼樂園的成人一日券（當日券、單一樂園）換算成日圓後的價格。

考慮到在新冠疫情下各樂園營業狀況的影響，我用2021年2月中旬同一天的預約價格來做比較（匯率使用1月下旬的時間點。加州因為無限期停業中，所以價格參考2019年，巴黎則是參考預定重新開園的2021年4月價格）。

相較於日本的8,200日圓，美國佛羅里達州貴了約8成，為14,500日圓，加州和巴黎、上海也都超過10,000日圓。在迪士尼樂園所在的6個城市中，日本的門票是最便宜的。

雖然占地大小等規模各異，但連「比日本還小」的香港也要約8,500日圓。這種傾向在新冠肺炎擴大之前是差不多的。更不用說日本在2020年3月之前還是7,500日圓，只有美國價格的一半左右。

佛羅里達和上海、巴黎則採用「價格浮動制」，根據需求適時調整價格，日子不同，價格可能會有3,000或5,000日圓的差距。

佛羅里達最便宜的日子也要約12,000日圓，而上海則是某幾天為6,400日圓。稍後會提到，日本從2021年3月起雖然也引進了價格浮動制，但平日和週末的差距只有500日圓。

現實就是，日本的迪士尼樂園是世界最便宜的水準。儘管如此，日本人應該還是十分享受這樣的划算感吧──我在舞濱站前，詢問了幾組正要從東京迪士尼回家的日本人家庭，他們的感想卻有些不同。

帶著太太和2歲年幼女兒的日本男性（46歲）說：「門票貴就算了，加上交通費一個人就超過10,000日圓。吃的和喝的也貴，所以自己從家裡帶水壼來。」這一天是女兒的生日，所以他狠下心花錢。「但是感覺一年比一年貴，以後不太可能來了。」他苦笑道。

第一生命經濟研究所的首席經濟學家永濱利廣批評：「從日本人的所得跟生活水準來看，就算日本的迪士尼門票是世界上最便宜的，也還是太貴。」

連續6年漲價2,000日圓，還是比其他國家便宜！誠如那位帶著妻小的男性所說，東京迪士尼近年來一直在漲價。

2014年3月為止是6,200日圓，但隨著4月起消費稅增加，所以4月將門票定為6,400日圓（漲200日圓）、2015年為6,900日圓（漲500日圓）、2016年為7,400日圓（漲500日圓）、2019年為7,500日圓（漲100日圓），接著2020年4月為8,200日圓，調漲幅度700日圓，為歷年來最高。在6年內合計漲了2,000日圓，但仍然是全球最便宜的水準。

東京迪士尼是全球少數不被美國華特迪士尼公司直接管理的遊樂園。我詢問了依合約經營東京迪士尼的Oriental Land公司，對方回答：「我們會定期對入園遊客進行價格感受調查，調整成適合樂園價值的最佳價格。」

便宜的票價跟客源息息相關。迎接創立35週年的2018年度（2018年4月至2019年3月），東京迪士尼的入場遊客達到史上最多的3,200餘萬人。

然而，「雖然門票相對便宜但遊客太多了，幾乎玩不到設施，所以還是感覺不划算。」一位29歲的中國女性批評道。

因此迪士尼砸了總價2,500億日圓來做擴建工程。

這樣的東京迪士尼也受到了新冠肺炎的打擊。

為了避免感染人數的擴大，東京迪士尼於2020年2月底暫時休園，2019年度（2019年4月至2020年3月）的入園遊客為2,900餘萬人，比前一年度減少1成。

重新營業後因為仍有人數限制，所以2020年度的入園者預計是有史以來最低的950萬人。2020年度發表的最終損益可能為赤字511億日圓（前期為622億盈餘）。從1996年上市以來，這是首次整年度呈現最終赤字。

在困境之下，東京迪士尼終於決定引進因應需求適當調整價格的「價格浮動制」。2021年3月20日起，當遇到週末及春假等旺季時，門票為8,700日圓，調漲500日圓。目前雖然設定的是漲500日圓，但日後會再設計出更細部的價格帶。這種隨著遊客人數或節日等調整價格的手法，在美國實施已久。

在不改變東京迪士尼的收益結構下試算，想要有盈餘需要有6成的入園人數。東京迪士尼每1個客人的營業額，最高紀錄是2018年的11,815日圓（門票收入5,352日圓、商品販售4,122日圓、飲食販售2,341日圓）。新冠疫情下由於無法增加入場遊客，所以利用漲價效果提高客單價也是一種方法。

東京迪士尼的客單價在上市後首次超過11,000日圓，是在景氣回溫的2013年度。現在也有一部分的聲浪表示：「疫情讓公司業績變差，獎金也變少了。就算疫情減緩後想帶家人去迪士尼玩，也會因為漲價而不太想去。」（40多歲的女性）

8,700日圓甚至還不到美國票價的7成。儘管如此，消費者的心理仍然十分嚴峻。

（本文摘自好優文化出版《廉價日本：消費變便宜，為何不好？什麼都漲的時代？為什麼只有薪水不漲？》，作者：中藤玲）