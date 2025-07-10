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丹娜絲重創中南部 卓揆指示成立救助專案從優從寬認定

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

丹娜絲颱風重創中南部縣市，行政院長卓榮泰10日指示，將在「毫無保留對人力物料支援及全力統籌經費預算支持」的原則下，將提出「丹娜絲颱風災害救助事項」專案，包含復建的專案，以從優、從寬、從速為原則；公共工程災損也將成立「丹娜絲颱風專案」，讓民眾生活盡速重回常軌。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，卓榮泰會中向第一線投入救災的國軍、警消、醫護、台水、台電與各級政府人員，再次表達由衷敬意與感謝。他也提到台電人員穿雨鞋、帶著工程帽，用頭頂探照燈的光源吃便當，一整排坐在路邊的照片，讓他印象非常深刻。

卓榮泰提到指出，本次丹娜絲颱風，因強風雨驟而浪高，對各地方造成農林漁牧、交通、維生設施非常大的災損，為了全力幫助受災民眾度過難關，盡速恢復正常生活，將在「毫無保留對人力、物料支援及全力統籌經費預算支持」的原則之下，行政院將提出「丹娜絲颱風災害救（協）助事項」專案，包含復建的專案，以「從優、從寬、從速」為原則，來協助受災民眾。

此外，卓榮泰也請行政院公共工程委員會，針對公共工程災損，成立「丹娜絲颱風專案」，將受災地區公共工程的復原重建列為優先施政的要務，讓民眾生活可以盡速重回常軌。無論是丹娜絲颱風災害救（協）助事項的專案，或是公共工程的專案，要請陳金德政委協調和督導相關部會，迅速整合現有機制。如需要強化應對，如臺南市房屋全毀或半毀壞的情況之下，如何依照過去地震的經驗融入方案，迅速讓災民安心，除了請陳金德政委協調之外，也請陳時中政委和賑災基金會一併參與，讓整個過程能夠盡快地完成，公布標準、內容和程序，讓災民適時得到救助和復原。並且也強調，要納入過去沒有的做法，因為過去沒有這樣的案例，因此要建立案例，考量需要面對極端氣候的狀況之下，可能會再次發生，因此要建立對各種災害復原重建的案例，以後可以一併來適用。

最後，卓榮泰也說本周已過和未來數天，賴總統及行政團隊成員，都會在各地實地了解受災和淹水的狀況，傾聽人民最迫切的聲音，與各地方政府共同尋求符合人民所需的、最好的解決方案。也希望能夠同時透過跨縣市支援機制，中央與地方政府共同合作，帶給民眾更大的安心和信賴，共同度過這次颱風帶來的衝擊，讓民眾盡快地恢復正常生活。

丹娜絲颱風 卓榮泰 災損

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