南科提新高收購價2,100元 機車汰舊換新減碳媒合

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局為南部科學園區開發，今年7月7日加入環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平臺」媒合減碳效益收購行列，每輛汰換機車收購2,100元，為目前最高媒合收購價金，如再加上減空污補助金1,000元及廢車回收獎勵金300元，每輛車民眾至少可獲得3,400元。

為落實淨零排放目標，降低事業新設或變更排放源之溫室氣體影響，環境部2022年推動車輛汰舊換新媒合，藉由環境影響評估開發單位收購民眾汰舊換購電動車輛之溫室氣體減量效益，抵換其營運開發之增量，此政策不僅有助降低老舊車輛排放溫室氣體，亦可減輕民眾購車負擔及促進運具電動化。

為強化政策執行，環境部於2022年及2023年分別訂定「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量效益媒合服務作業程序」及「老舊汽車汰舊換新溫室氣體減量效益媒合服務作業程序」，民眾或企業淘汰車齡10年以上之老舊車輛換購電動汽（機）車或油電混合車，可至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平臺」媒合，將減碳效益讓予開發單位及地方政府等收購方並取得收購價金。統計2023年至2025年5月止，媒合平台已有超過10萬輛老舊車輛完成汰換，累積約43萬5千公噸CO2e的減碳效益。

本次新增媒合減碳效益收購方「南部科學園區管理局」，預計收購1,675輛老舊機車，以每部老舊機車汰換電動機車有2.3公噸CO2e減量效益，預估可產生約3,853公噸CO2e的減碳效益，若再以每部有22.07公斤之空污減量效益估算，約可同時減少36.97公噸的空氣污染排放量，達到減碳減污共利。現行媒合平臺在減碳效益部分已有經濟部、新竹科學園區管理局及臺南市政府收購方，加上本次新增南部科學園區管理局，將有4個收購方，民眾或企業可依所汰換車輛的種類，選擇合適方案提出申請。