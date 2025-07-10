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台美關稅談判進度如何？政院：持續磋商 正在討論下一輪實體會晤

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

川普政府7月9日（美東時間）公布新一波關稅名單，其中並未見到台灣，外界高度關注台灣的關稅進度。對此，行政院發言人李慧芝10日表示，我國談判團隊仍在華府持續與美方磋商中，雙方針對談判的關鍵議題也有凝聚共識，對於後續的談判議題也有交換意見，雙方也同意談判會持續推進，並洽約下一輪的實體談判。

李慧芝10日於行政院會會後記者會時表示，對於關稅談判進度，台美雙方持續就關稅的經貿議題持續溝通磋商當中，如果有相關訊息的話，也會適時對外說明。

至於關稅通知函部分，李慧芝強調，我國政府尚未收到關稅相關的通知函，由副院長鄭麗君及總談判代表楊珍妮所帶領的談判團隊是在7月8日，與美方的談判團隊在美國華府進行第三次的實體會晤，針對談判的關鍵議題也有凝聚共識，對於後續的談判議題也有交換意見，雙方也同意談判會持續推進並洽約下一輪的實體談判。

李慧芝也提到，鄭麗君人尚在美國華府，至於更多細節，則因此部分牽涉到台美雙方的談判默契，如果有可以對外說明的時候，一定會適時對外說明。

李慧芝強調，台美雙方的關稅談判仍持續進行中，也不斷在磋商中，也希望能夠有好消息。

川普 李慧芝 關稅

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