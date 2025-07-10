酒精汽油接軌淨零減碳 能源署：車輛適用性成最大考驗

為加速淨零趨勢，推動摻配生質酒精的酒精汽油是許多國家正在推動的做法，目前台北、高雄有十幾個加油站販售E3（摻配3％生質酒精）酒精汽油。經濟部能源署表示，目前遇到最大的困難是車輛適用性的問題，但會持續推動國內酒精汽油的相關計畫。

環境部今天舉辦「第三期能源部門溫室氣體減量行動方案（草案）公聽會」，美國穀物協會代表指出，台灣交通部門的溫室氣體減量政策，主要是推動運具電動化，目標2040年電動車市售比達100%，然而台灣發電現況仍是火力為主，用電的電動車未必是更為減碳的選項，我國預計2040年仍有60%車輛是使用燃油，這些車輛也需要相對應的減碳作為，而擴大使用酒精汽油會是方法之一。

美國穀物協會指出，日本預計2030年供應E10酒精汽油，並在2040年供應E20的酒精汽油，也要求新市售車輛必須要有一定比例使用酒精混和汽油，建議台灣車輛也能有更高比例的酒精混用。

能源署回應，目前台北與高雄有部分加油站在銷售酒精汽油，這部分也有補助中油公司，消費者也有每公升2元的優惠補助，目前最大的困難是車輛適用性的問題，會持續蒐集國外資料，和交通部一起推動酒精汽油的計畫。

能源署代理署長李君禮則表示，過去推動酒精汽油常遇到「與糧爭地」的爭議，常被批評有人沒飯吃了還拿玉米去製造酒精，不過目前美國、巴西也在積極推動酒精汽油，這在後續政策推動上也有更多討論的空間。