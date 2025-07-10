光電浮台計劃遭打臉？經部：與屏東縣府立場一致 督促業者善盡清理責任

媒體報導屏東縣府開罰離岸太陽光電系統浮台試驗計畫業者，打臉經濟部。經濟部能源署表示，各界應以救災為優先，此渲染報導造成誤解，經濟部相關作為均與屏東縣府同步調，了解本案狀況後，立即敦促業者配合縣府要求，需於48小時內完成清除作業。

風傳媒昨天報導，屏東外海的太陽光電系統浮台被外界質疑獲中央補助1億多元，結果遇颱風就不堪一擊。經濟部8日發表聲明指出，這其實是測試浮台耐受性的「新型態光電實驗計畫」，光電板在颱風來前就已移除；不過屏東縣政府隔天宣布，對執行該光電開發計畫案的旭東公司開罰，等同打臉經濟部。

能源署今天透過新聞稿說明，本試驗計畫業者已於颱風來臨前拆除光電板上岸，但因颱風來襲海象不佳無法完成所有浮台回收，導致未撤收的浮台解體沖刷到海岸，因此屏東縣政府針對浮台部分進行限時清除，並無打臉經濟部。

能源署表示，掌握本案情形後即積極督促業者，應配合屏東縣政府48小時內完成岸際漂流物清理要求，並與屏東縣政府保持密切聯繫，若經屏東縣府巡查檢視「浮台」沒有完成清除作業，縣府將依「近岸海域及公有自然沙灘獨占性使用管理辦法」及「廢棄物清理法」規定對業者裁罰。

能源署強調，經濟部與屏東縣府立場一致，並將持續督促業者善盡清理責任，維護海岸環境與安全。

能源署重申，此次中颱丹娜絲造成重大災情，社會各界應以救災為第一優先，媒體報導以打臉經濟部此種聳動不實謠言及假消息進行渲染報導造成大量誤解，後續若再有此種惡意作為，經濟部能源署將向警方報案告發以示警惕。