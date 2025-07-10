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沈富雄預測對等關稅是這數字：累積50年罪過 這樣還債對台有利

聯合新聞網／ 綜合報導
前立委沈富雄。圖／聯合報系資料照片
前立委沈富雄。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普9日宣布將於8月1日起向各國課徵對等關稅，並於7日起陸續發出關稅通知信，現已公布22國稅率，較4月公布的數字皆有變動，但目前名單尚未包含台灣。前立委沈富雄推測，台灣對等關稅稅率恐怕會落在20％到25％之間，但這是累積過去50年的罪過，並非總統賴清德的責任，只是過去累積的結果，現在必須「還債」。

沈富雄昨(9)日在網路節目《下班瀚你聊》提及美國對等關稅議題。他表示，越南關稅20％拍板後，包括國內專家學者、政府或智庫的人都預測，台灣關稅可能落在10％到20％之間，但只有他不同意，他認為若是台灣被課20%，越南聽到可能會哭，「對越南太委屈了。」

沈富雄說：「如果我們在10％到20％之間，那很多不能讓的東西都讓了。」包括不能讓的台積電去了、阿拉斯加的天然氣也買了，甚至連非關稅壁壘的項目也在讓，台灣才拿到10％幾，但如果全部都讓，「一定會被罵死。」

他強調，台灣有些項目還是不能讓，這樣一來恐怕就無法拿到20％，但無論是讓拿到15％，或是不讓拿到25％，對台灣政府來說都是很為難的事，都會被罵。沈富雄坦言，這不是政府的罪過，也不是總統賴清德的責任，而是累積過去50年罪過的結果，只是現在必須「還債」了。

在對美讓利項目上，沈富雄認為台灣可以賺，但不能賺太多，而且賺的錢要把它用掉。他建議台灣能這樣「還債」較有利，表示台灣有很多基礎建設不算很壞，但還不夠理想，還要更新，包括電線地上化、快要崩塌的橋樑、老舊的自來水管要拆、要更新，這些都可以向國外買。在人工智慧的發展和使用的電力都花費極高，這些層面若向美國購買，「川普就不會有意見了。」

至於對美軍需採購，沈富雄則質疑，國家面對兩岸緊張局勢，向美購買坦克無濟於事，因為當需要用到坦克打仗時，代表中國已上岸入侵。「光是打飛彈，台灣就趴了。」

對等關稅 沈富雄

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