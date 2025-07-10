第3期能源部門溫室氣體減量措施總經費逾7109億 增氣減煤占8成
環境部今天舉辦「第三期能源部門溫室氣體減量行動方案（草案）公聽會」，第三期能源部門行動方案共計60項計畫，行動方案總經費7109.13億元，其中調整能源結構（增氣減煤）計畫經費5920億元，占比高達83%。
我國在2024年12月30日提出「第三期溫室氣體階段管制目標草案」，將2030年溫室氣體淨排放量減量目標，從原2022年發布的國家自定貢獻（較基準年2005年減量24±1%）提升為較基準年減量28±2%。
據環境部2025年國家溫室氣體排放清冊報告指出，能源部門排放占總排放12%，而從能源部門（自用）排放產業別占比來看，電力業39％、煉油業33%、鋼鐵業27%。
第三期能源部門行動方案包含能源署、標準局、技術司、台電公司、中油公司、中鋼公司等單位研提減碳措施相關計畫，其中第二期能源部門行動方案延續性26項計畫， 納入包含減碳旗艦行動計畫與其他新興計畫34項，共計60項，總經費7109.13億元。
其中調整能源結構（增氣減煤）計畫經費高達5920億元、擴大再生能源計畫451億元、布建儲能與智慧電網673億元等為多。
經濟部能源署表示，2030年溫室氣體減量目標為27.3百萬噸，較2005年35.5百萬噸減少23%，做法包含加速推動再生能源設置、逐步降低能源進口依存度、透過以氣替代煤降低空汙排放、提供基金補助等，目標2030年電力排放係數降至每度0.319kg CO2e，以提供低碳電力。
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