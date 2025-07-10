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經濟弱勢家事移工雇主薪資補助 8月11日申請截止
家事移工2022年月薪調高至新台幣2萬元，並搭配配套措施，提供經濟弱勢雇主薪資補助。勞動部今天提醒，申請期限至8月11日截止，呼籲把握最後申請期限。
勞動部2022年宣布家事移工月薪調薪至2萬元，為避免移工調薪造成雇主負擔，勞動部提供雇主補貼措施，若是聘僱外籍家庭看護工且符合免繳納就業安定費的經濟弱勢雇主，每月將補助3000元。
至於經濟弱勢雇主的資格，是指雇主或被看護者為依社會救助法規定的低收入戶或中低收入戶、依身心障礙者權益保障法領取生活補助費，或依老人福利法領取中低收入生活津貼者。
勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，聘僱外籍家庭看護工的經濟弱勢雇主，且聘僱期間落在111年8月10日至114年8月9日間且仍在聘僱中者，最晚應於今年8月11日前提出申請，呼籲把握最後申請期限。
發展署表示，雇主申請薪資補助時，應檢附約定薪資達2萬元以上的勞動契約、雇主本人國內金融機構帳戶存摺封面影本，並且應在聘期有效期間提出申請，如聘僱尚未生效或許可已失效者，都不符合申請規定。
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