台電：嘉義新塭為民營光電案場 非自建或委外建置

到目前為止，介紹了很多「廉價」的物品或服務及其問題所在。 然而應該還是有很多人覺得，「雖然薪水很低，但只要物價便宜就能生活，這樣也沒什麼不好」。的確，對照物價的話，只要收入高，就能過著無虞的生活，「廉價」和「貧窮」 並非一定有關聯。兩者並不是畫上等號的。 然而，哥倫比亞大學的伊藤隆教授卻敲響一記警鐘：「日本商品的低廉價格遲早會以浩劫的形式報應到日本頭上。」伊藤教授的理由如下：

2025-07-10 10:53