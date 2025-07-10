台電：嘉義新塭為民營光電案場 非自建或委外建置
颱風丹娜絲重創南台灣，嘉義布袋沿海的新塭滯洪池光電案設備損壞，部分媒體指此案場為台電所有。台電今天澄清，嘉義新塭光電為民營案場，非台電自建，亦非台電委外建置。
嘉義布袋沿海的新塭滯洪池光電案場，因颱風瞬間強風導致部分浮台下方錨定損壞斷裂。
能源署表示，此案109年完工，設置容量達35.5MW，目前受損規模約為15MW，所有損壞範圍在案場內部，未對周邊居民造成影響。已請業者2天內完成損壞模組及非固定設備的全面清理作業，並強化後續固定設施的檢修與提升，確保安全與穩定性。
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