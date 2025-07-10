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台電：嘉義新塭為民營光電案場 非自建或委外建置

中央社／ 台北10日電
丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋鎮，強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂、如浪板堆疊雜亂，水面滿布殘骸空拍畫面曝光，引起關注。圖／讀者提供
丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋鎮，強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂、如浪板堆疊雜亂，水面滿布殘骸空拍畫面曝光，引起關注。圖／讀者提供

颱風丹娜絲重創南台灣，嘉義布袋沿海的新塭滯洪池光電案設備損壞，部分媒體指此案場為台電所有。台電今天澄清，嘉義新塭光電為民營案場，非台電自建，亦非台電委外建置。

嘉義布袋沿海的新塭滯洪池光電案場，因颱風瞬間強風導致部分浮台下方錨定損壞斷裂。

能源署表示，此案109年完工，設置容量達35.5MW，目前受損規模約為15MW，所有損壞範圍在案場內部，未對周邊居民造成影響。已請業者2天內完成損壞模組及非固定設備的全面清理作業，並強化後續固定設施的檢修與提升，確保安全與穩定性。

光電 台電 颱風

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