匯率低、赴日本變超便宜...是優點？學者提4弊端示警：太廉價遲早帶來浩劫
「廉價」帶來的弊端
到目前為止，介紹了很多「廉價」的物品或服務及其問題所在。
然而應該還是有很多人覺得，「雖然薪水很低，但只要物價便宜就能生活，這樣也沒什麼不好」。的確，對照物價的話，只要收入高，就能過著無虞的生活，「廉價」和「貧窮」並非一定有關聯。兩者並不是畫上等號的。
然而，哥倫比亞大學的伊藤隆教授卻敲響一記警鐘：「日本商品的低廉價格遲早會以浩劫的形式報應到日本頭上。」伊藤教授的理由如下：
1、個人的問題
海外高級名牌包或名酒、名畫等等，這種在國際間是以一物一價的方式成立的高級名品，對日本人而言，是遙不可及之物。由於住宿費和旅費很高，也沒辦法常常出國旅行。
也就是說歐美人或亞洲人可以長住日本或享受購物之樂，但日本人卻沒有這種閒錢去他們的國家玩。
2、人才流失
跟國外企業相比，日本企業沒有提供高薪的吸引力，會英文的菁英日本人為了謀求更高的薪資會轉往海外公司。而為了尋找優秀的人才，將據點移往海外的日本企業也會越來越多。
3、無法培育人才
日本年輕人就算想要成長，但付不出國外念書的學費所以也無法留學。不會英文、能力差的人，最後只能留在國內，別無選擇地在薪資低廉、過去只能雇用外籍移工的公司做低階勞工的工作。
4、最後能活躍於國際的人才便越來越少
最後日本人便無法在國際企業或國際機構上占有一席之地。日本企業的高層也都是外國人，日本人只是一般員工，所得都流到國外，日本有可能變得更貧困。
日本企業也無法對海外支援做出貢獻，從國家的立場來看，保衛國家的自衛隊裝備也會跟著變差。這些要素，可能會扼殺日本的成長力。
（本文摘自好優文化出版《廉價日本：消費變便宜，為何不好？什麼都漲的時代？為什麼只有薪水不漲？》，作者：中藤玲）
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