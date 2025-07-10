展現推動淨零決心！中市簽署「公部門永續發展倡議書」

響應全球永續發展與淨零排放目標，台中市長盧秀燕與財團法人台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使9日簽署「公部門永續發展倡議書」，承諾台中市持續強化永續發展團隊、擴大社會影響及推動環境永續，公私協力合作攜手打造幸福宜居的永續城市。

盧秀燕強調，台中市積極推動永續淨零，簽署多項倡議、定期發布自願檢視報告，此次簽署「公部門永續發展倡議書」，展現因應極端氣候的決心，並與各城市合作共創永續未來。

盧秀燕表示，面對全球極端氣候加劇，永續淨零已成為各國重要目標，更是台中市加速推動的重要方向。近年在市府團隊、議會督導與市民齊心努力下，台中市在永續淨零的道路上穩健前行，成果斐然。

中市府除簽署氣候緊急宣言、正視極端氣候的挑戰，也發布永續淨零路徑，且每兩年定期發表自願檢視報告，展現具體行動與決心。

盧秀燕說，此次進一步與台灣永續能源研究基金會簽署「公部門永續發展倡議書」，再次彰顯持續深化淨零工作的意志，並攜手中台灣區域治理平台的城市一同推動，強調不僅台中要好，全台灣、全世界都要共同前進，實現真正的永續未來。

簡又新表示，非常榮幸與台中市政府共同簽署「公部門永續發展倡議書」。他強調，永續發展的成功必須從下而上推動，地方首長的決心是關鍵起點。全球高度關注氣候變遷，台灣也正積極推動淨零轉型，而真正落實這些政策的正是地方政府。台中市表現卓越，是全國的典範，期待藉由台中的引領，帶動更多城市持續前行。

永續低碳辦說明，在環境永續面向，台中市府制定《台中市永續淨零自治條例》，推動淨零入法，強化氣候法制基礎，並設定淨零排放路徑，以2030年減量30%、2040年減量65%，在2050年達成淨零排放為目標，逐步邁向淨零轉型之路。

並率領市府首長全員通過ISO 14064-1：2018內部查證員認證，展現市府團隊提升淨零碳排專業能力的決心。

此外，市府積極推動捷運「七線齊發」打造綠色運輸系統，台中市歷來最大規模交通建設，捷運藍線於今年6月26日正式動工，逐步實現永續交通目標。並推動藍天白雲行動計畫，讓台中成為中南部空品最佳的城市；在氣候調適行動上，首創「引風、增綠、留藍」策略減緩都市熱島效應，提升城市韌性。

永續低碳辦指出，台中市以實際行動參與國際氣候倡議，在氣候變遷減緩與調適的努力上，於2024年「國際碳揭露專案（CDP）」評比中，榮獲最高等級「A級城市」殊榮，全球僅122座城市獲A級肯定，台中市躋身全球前15%頂尖城市，氣候治理成果受高度肯定。

台中市永續治理績效卓越，2023年及2024年「亞太永續行動獎」宜居永續城市獎，連續兩年獲得最高榮譽「Outstanding」佳績；2021年、2023年自願檢視報告，兩版皆獲得「台灣企業永續獎」政府機關自願檢視報告評比白金級第1名的殊榮，2024年市府團隊參加「2024年亞太暨台灣永續行動獎」，更獲得1特優8金8銀6銅佳績，獲獎數排名為六都第一。

永續低碳辦表示，為擴大公部門永續影響力，此次簽署儀式特別邀請「中台灣區域治理平台」彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣、新竹市代表齊聚一堂，透過跨縣市的見證與交流，為中台灣的永續淨零轉型注入動能，攜手城市應對全球永續淨零轉型與挑戰。

倡議書簽署儀式，包括中台灣區域治理平台5縣市代表新竹市政府參議黃錦源、彰化縣環境保護局長江培根、雲林縣政府氣候變遷專案辦公室執行秘書林世媚、苗栗縣政府氣候變遷因應推動會執行秘書林健智、南投縣政府計畫處長邱紹偉。

以及台中市議員劉士州、市府秘書長黃崇典、嶺東科技大學企業管理系副教授盛子駿、中華民國不動產協進會理事長張麗莉、台灣綠色低碳協會理事長郭憲文等人都到場見證。