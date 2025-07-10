與美國敲協議 台灣官員飛行時數 亞洲第三

美國總統川普4月2日宣布對等關稅以來，各國為與美國敲定協議，頻頻趕赴華盛頓。由於亞洲離美國最遠，此區官員至今飛行總時數，足以繞地球14圈。各國而言，以日本官員的飛行時數居冠、印度排第二，台灣和南韓並列第三。

根據彭博資訊，日本、印度、印尼等國官員至少前往華府20次，累計飛行時間超過770小時，形同整整一個月都在搭飛機，飛航總里程超過35萬英里（56.3萬公里），相當於繞地球14圈。

台灣代表團由行政院副院長鄭麗君、與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領，本周正在美國協商，已三度奔赴華府。台灣沒有直飛華府的航班，旅程更為艱辛，估計台灣團的總飛航時數為108小時、飛行距離47,106英里（約7.6萬公里）。

日本官員最積極與美國磋商，首席談判代表赤澤亮正七度訪問華府，日方總飛行時數達175小時，總里程數94,780英里，約為飛往月球路程的逾三分之一。日方堅決要簽署恰當的貿易協定，不願倉促行事，以免傷害國內汽車業或農業。

印度代表團三度前往華府，累積飛行120小時；飛行里程數為45,120英里。