川普喊課50%銅關稅 台系銅鏈：憂喜參半

美國總統川普表示，將對輸美的銅課徵50%的關稅，台灣供應鏈業者指出，這消息對於市場而言憂喜參半，因為這將牽動國際銅價走勢，導致採購成本波動，長線來說對用銅廠家不一定是好事。

受到美國總統川普將針對銅進口加徵50%關稅影響，美國COMEX銅期貨價格創歷史新高，8日一度跳漲超過17%，創下單日最大漲幅紀錄，但倫銅同日卻收跌。9日全球各金屬交易所的期貨銅價都疲軟，包括美銅、倫銅、滬銅均臉綠。

業界解讀，不少人認為川普此舉可能推升銅價，但事實上卻可能壓抑需求、墊高成本，因此多空交錯下，銅價短線也呈現震盪。

上市企業主管表示，銅金屬廣泛應用在電動車、軍事設備、電力網以及許多消費品，為關鍵原物料。