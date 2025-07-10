陸管制出口 台八家實體入列 陸委會：經貿措施武器化無助兩岸和平

漢光軍演登場首日，大陸商務部昨（9）日突公告，首度將漢翔航空（2634）、中山科學研究院等八家台灣實體列入陸方兩用物項（指涉及軍民兩用）出口管制管控名單，禁止任何大陸出口經營者對這八家實體出口兩用物項。

大陸商務部公告，將漢翔、經緯航太、中科院、仲碩科技、國際造船（台船）、中信造船、龍德造船、攻衛股份等八家實體列入「出口管制管控名單」，理由在於「為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務」，實施相應的禁止出口措施。

大陸商務部發言人表示，「為捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定」，陸方將「蓄意配合台獨分裂勢力『以武謀獨』」」的實體列入名單。

大陸國台辦發言人陳斌華稱，相關作法是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，對此「強烈支持」。

對於陸方作為，陸委會昨回應表示，中共再次基於政治及軍事理由，以貿易出口管制及威脅恫嚇言論，對台進行複合式施壓脅迫，再次將經貿措施武器化，悖離台灣主流民意，完全無助於兩岸關係和平穩定發展，台灣人民絕不接受。

國防部回應，中科院研製的各項武器系統，早已禁用大陸製品；另正協助國內、外業者在台落地生產，達成「去紅供應鏈」，提升國防自主能量。

上海東亞研究所研究員包承柯表示，最近一段時間大陸和美國進行貿易談判時，對軍民兩用商品做了較清晰整理，官方也表示在出口上，對軍品用材料會管制很嚴，這是主要方向。同時還有很多國家，把稀土「轉運」到美國，如南韓、歐洲、日本等，大陸當然想做好管制。

包承柯指出，在賴清德把大陸當作「境外敵對勢力」情況下，大陸再出口商品被台灣軍火公司用於武器製造，對未來兩岸關係肯定會產生非常嚴重的負面影響。預計措施現在只是剛開始，後面還會比較明確，進一步細化區分哪些產品不能出口台灣。

大陸於2020年12月施行「出口管制法」，整合原先涉及飛彈、化學、生物等領域的出口管制及十幾個官方公告，於去年12月1日起施行「兩用物項出口管制條例」，管制既有民事用途，又有軍事用途的相關物項出口；與之相應的還有大陸「不可靠實體清單工作機制」，多次被用以制裁美國軍售台灣企業。