陸管制出口 台鏈：軍用影響小 民用找解方

大陸官方昨（9）日宣布，將漢翔（2634）、台船（2208）、中科院等八家台灣企業與機構實體，列入兩用（軍民兩用）物項出口管制管控名單；業界解讀，管制內容恐包括稀土等原料，將衝擊台鏈業者營運。惟相關台鏈指出，未直接從大陸取得稀土，影響有限。

大陸商務部昨日公告，依據《出口管制法》及《兩用物項出口管制條例》，為維護大陸國家安全與利益，並履行防擴散等國際義務，決定將包括台灣中山科學研究院、漢翔、中信造船、經緯航太、仲碩科技、國際造船（台船）、龍德造船、攻衛等八家台灣實體列入兩用物項出口管制管控名單。

對此，台鏈業者均表示，旗下生產的軍用航機、船艦零組件，均已排除紅鏈，應無影響；民用航機部分零組件可能向大陸廠商採購，但占比不大，影響相對小。至於外傳的「稀土」等關鍵原料，台廠並未直接向大陸買稀土，而有用到相關關鍵物料的供應鏈，都是來自歐美或日韓，沒有直接影響。

漢翔表示，軍用飛機一定沒有使用大陸供應鏈零件；至於民航機，正在盤點哪些產品在供應鏈端會受到影響。漢翔民用機客戶主要是波音、空巴兩家航太大廠，影響細項與內容都正盤點評估中，這部分會與客戶波音、空巴共同尋求解決方案。

台船表示，潛艦、海巡署船舶供應鏈主要是歐美，即使有關鍵原物料，也非直接影響。商船部分供應鏈以日韓為主，大陸供應鏈占比非常小，目前看來影響有限。