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加徵關稅影響 美國 COMEX 銅期貨跳漲超過17% 市場注目

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

受到美國總統川普將針對銅進口加徵50%關稅影響，美國COMEX銅期貨價格創歷史新高，跳漲超過17%，第一銅（2009）存貨價格大躍進，投資價值受市場注目。

上市企業主管表示，銅金屬廣泛應用在電動車、軍事設備、電力網以及許多消費品，為關鍵原物料。美國每年有半數以上的銅金屬依賴進口，若真課50%關稅，將帶動美國銅價走揚，第一銅受惠。

但另一方面，銅金屬產銷將因此受到強勁的短期波動，中長期利益能否正向發展，值得觀察。前波銅產業因需求疲軟、供應瓶頸、地緣政治風險以及綠色轉型的長期需求，未來短期起伏晴雨難測。

美國 關稅

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