機械業 6月台幣計價出口衰退

台灣機械公會昨（9）日發布，台灣機械6月出口值27.30億美元、年增3.7%，已連五月成長；然而受新台幣升值影響，若以新台幣計算，6月出口年減4.2%，反而呈現衰退，顯示新台幣匯率升值已讓企業實質收入減少，進一步侵蝕獲利。

機械公會統計，今年上半年機械出口值為149.21億美元，較去年同期成長5.3%。到目前為止，台灣整體機械產業呈現緩步回溫中，不過，其中因為美國暫緩對等關稅實施90天，企業提早出貨因應，也扮演一部分的助力。

今年上半年機械出口值前三大產品，依序為檢量測設備26.24億美元、占比17.6%，較去年同期成長12.4%；電子設備23.86億美元、占比16%，較去年同期減少0.1%；工具機10.13億美元、占比6.8%、較去年同期減少5.8%。