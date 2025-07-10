聽新聞
0:00 / 0:00
機械業 6月台幣計價出口衰退
台灣機械公會昨（9）日發布，台灣機械6月出口值27.30億美元、年增3.7%，已連五月成長；然而受新台幣升值影響，若以新台幣計算，6月出口年減4.2%，反而呈現衰退，顯示新台幣匯率升值已讓企業實質收入減少，進一步侵蝕獲利。
機械公會統計，今年上半年機械出口值為149.21億美元，較去年同期成長5.3%。到目前為止，台灣整體機械產業呈現緩步回溫中，不過，其中因為美國暫緩對等關稅實施90天，企業提早出貨因應，也扮演一部分的助力。
今年上半年機械出口值前三大產品，依序為檢量測設備26.24億美元、占比17.6%，較去年同期成長12.4%；電子設備23.86億美元、占比16%，較去年同期減少0.1%；工具機10.13億美元、占比6.8%、較去年同期減少5.8%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言