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剖析關稅衝擊 李長庚：對企業適應力有信心

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
國泰金控總經理李長庚。 記者曾吉松／攝影
國泰金控總經理李長庚。 記者曾吉松／攝影

台灣新關稅稅率將公布，外界關注下半年經濟發展，國泰金總經理李長庚昨（9）日在「永續金融暨氣候變遷高峰論壇」會後受訪表示，除半導體外，其他產業短期內會有壓力，但以他從事投資工作30多年經驗，對台灣企業的競爭能力、適應能力、創造能力充滿信心。

金管會主委彭金隆昨日出席論壇時表示，金管會去年10月攜手各相關部會啟動「綠色及轉型金融行動方案」，具有四大重要面向，包含建置產業碳排數據庫、建構轉型一致性標準、引導金融業支持新興綠能產業發展及促進金融業與企業對話。彭金隆強調，「台灣絕對有能力也有條件，未來在綠色金融具有一定的話語權」。

李長庚指出，關稅問題不是台灣獨有，全世界只要有出口到美國的國家都會面臨到，短時間對某些產業會有所衝擊，但中長期來看，台灣產業發展應可順利過關，且可趁此機會，有些產業可獲得更大進展。

至於台灣對美國貿易大增是否不利談判？李長庚表示，台灣對美出口金額從美國總統川普第一任期到現在增加相當多，以台灣整體GDP規模來看，台灣對美順差金額對比其他國家，比例是高的，這個部分是會有些壓力，而壓力可能會反映在對美採購增加、台商赴美設廠，短期間內在關稅或匯率上也會有壓力。

他也提到，儘管台灣這幾年對美貿易順差大，但產業不平均，除半導體外，其他產業短期內也會有壓力，只要大家像過去一樣快速調整因應，經濟仍會非常好。

談到匯率升貶，李長庚想起1994到1996年在美國念書時，當時新台幣兌美元幾乎到25元左右，前幾年也有到27元，35元也曾經歷過，但台灣企業競爭力並未受影響，短期間關稅問題雖增加許多不確定性，可是他對台灣企業競爭能力、適應能力、創造能力還是充滿信心。

壓力 美國 長庚

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