快訊

杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜

中小學教師荒…這年再遇退休潮 教育部對策曝光

獨／封殺月月做帳！金管會定調：壽險準備金限一次入帳 財報需揭露

避免污染環境 環境部：災後太陽光電板應妥善清除處理

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部。聯合報系資料照
環境部。聯合報系資料照

針對近日颱風所造成之太陽光電模組災損情形，環境部9日表示，政府已有明確管理制度與責任機制。為妥善處理，無論是民眾家中設置使用，或是經濟部能源署依《再生能源發電設備設置管理辦法》核准登記之案場發電業者，皆有對應管道，以確保災後廢棄模組妥善清理，減少環境污染風險，並促進資源有效循環利用。

對於業者所設置之太陽光電模組，經濟部已有管理機制，針對颱風、地震等天然災害復原狀況並有追蹤列管機制；並針對災損案場協助轉介業者依模組回收排出機制清運。由於太陽光電模組出廠時，必須將該片模組的序號、廠牌、型號、瓦數等資訊清楚標示於外觀，案場業者所設置的每片模組序號也都由經濟部能源署登錄在案。倘太陽光電模組遭風災損壞時，業者應盡速清理損壞模組，模組產品序號就像是身分證可溯源查詢所有者，確保責任歸屬明確。

環境部指出，依據《廢棄物清理法》第28條規定，業者設置太陽能設施若因災損、汰役或其他原因須排出，設置單位須負責清除處理責任。針對案場廢太陽能模組的清理，環境部已建置「廢太陽光電板回收服務管理資訊系統」（PVIS），供設置者線上申報排出。經核可後，由環境部簽約合格清除處理機構進行後續運送與處理，費用可申請補助。此經費來自經濟部能源署自2019年起向設置者徵收之「模組回收費」，每千瓦收取1,000元，專款專用於模組清除回收作業。

對於颱風後民眾有受災損太陽能板，環境部說明，亦可透過地方清潔隊協助收集，再由環境部提供清除處理補助。今年環境部已完成開口契約廠商招標作業，可委託合格業者到地方政府指定地點收運，有效提升災後應變效率。

太陽光電 災損 經濟部

延伸閱讀

豪雨災損 彰化公布淹水補助最高1萬、稅負減免辦法

颱風毀屏東光電板經濟部扯實驗抗風 陳菁徽：又蠢又壞

丹娜絲重創嘉南縣市校園 鄭英耀宣布首波援助緊急搶修經費

丹娜絲釀教育單位災損約2.6億 教育部：災害重建啟動緊急撥款

相關新聞

美國對台稅率未揭曉 多位財經專家看好「正面訊號」：高機率低於25%

美國總統川普近日宣布對日、韓等14國的對等關稅稅率，尚未包含台灣。部分媒體網路勢力疑配合中國大陸認知戰，連日操作疑台、疑...

提升全民防衛能力、防災韌性 劉世芳：中央與地方攜手合作

內政部長劉世芳9日視察台中國家歌劇院，強調全民防衛應成為生活一部分，政府會從平時就推動相關演練與設備整備，確保民眾在災害...

避免污染環境 環境部：災後太陽光電板應妥善清除處理

針對近日颱風所造成之太陽光電模組災損情形，環境部9日表示，政府已有明確管理制度與責任機制。為妥善處理，無論是民眾家中設置...

颱風引爆離岸光電浮台計畫爭議 經濟部：切勿輕信或散播不實訊息

針對近日立法委員質疑屏東佳冬離岸太陽光電系統浮台技術試驗計畫審查與補助作業合理性，以及部分網路媒體流傳離岸太陽光電設施浮...

經長郭智輝親赴台電工會感謝搶修 工會籲支持千億撥補

颱風丹娜絲造成台南市、嘉義縣停電情形嚴重，經濟部長郭智輝9日拜會台灣電力工會理事長吳有彬，也轉達賴總統對於丹娜絲風災重創...

郭智輝轉達賴總統「感謝搶修」 工會籲支持補助減台電負擔

經濟部長郭智輝今天拜會台電工會理事長吳有彬，並轉達總統賴清德對於台電員工投入電力搶修的感謝。吳有彬表示，台電承擔穩定物價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。