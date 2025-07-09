避免污染環境 環境部：災後太陽光電板應妥善清除處理

針對近日颱風所造成之太陽光電模組災損情形，環境部9日表示，政府已有明確管理制度與責任機制。為妥善處理，無論是民眾家中設置使用，或是經濟部能源署依《再生能源發電設備設置管理辦法》核准登記之案場發電業者，皆有對應管道，以確保災後廢棄模組妥善清理，減少環境污染風險，並促進資源有效循環利用。

對於業者所設置之太陽光電模組，經濟部已有管理機制，針對颱風、地震等天然災害復原狀況並有追蹤列管機制；並針對災損案場協助轉介業者依模組回收排出機制清運。由於太陽光電模組出廠時，必須將該片模組的序號、廠牌、型號、瓦數等資訊清楚標示於外觀，案場業者所設置的每片模組序號也都由經濟部能源署登錄在案。倘太陽光電模組遭風災損壞時，業者應盡速清理損壞模組，模組產品序號就像是身分證可溯源查詢所有者，確保責任歸屬明確。

環境部指出，依據《廢棄物清理法》第28條規定，業者設置太陽能設施若因災損、汰役或其他原因須排出，設置單位須負責清除處理責任。針對案場廢太陽能模組的清理，環境部已建置「廢太陽光電板回收服務管理資訊系統」（PVIS），供設置者線上申報排出。經核可後，由環境部簽約合格清除處理機構進行後續運送與處理，費用可申請補助。此經費來自經濟部能源署自2019年起向設置者徵收之「模組回收費」，每千瓦收取1,000元，專款專用於模組清除回收作業。

對於颱風後民眾有受災損太陽能板，環境部說明，亦可透過地方清潔隊協助收集，再由環境部提供清除處理補助。今年環境部已完成開口契約廠商招標作業，可委託合格業者到地方政府指定地點收運，有效提升災後應變效率。