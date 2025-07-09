美國對台稅率未揭曉 多位財經專家看好「正面訊號」：高機率低於25%

美國總統川普近日宣布對日、韓等14國的對等關稅稅率，尚未包含台灣。部分媒體網路勢力疑配合中國大陸認知戰，連日操作疑台、疑美論，唱衰台灣。不過，台灣經濟研究院長張建一、淡江大學產業經濟與經濟學系教授蔡明芳等財經專家均肯定，尚未定案代表兩國政府部門確實進入深度實質的討論，是正面的訊號。

張建一肯定，「尚未定案」代表政策仍有調整與溝通空間，愈晚公布，代表台灣在國際談判上仍保有彈性。他認為台灣有很高機率會低於日本、南韓被課徵的25%，且日、韓主要衝擊集中在汽車產業，我方可能在此選擇較低幅度，這具務實與可行性。

蔡明芳指出，包括台灣、歐盟、印度仍在持續談判的階段。而台灣與日、韓、歐盟等國較大的差異在於，台灣近年主要出口的產品集中在資本財與中間財，消費財的出口比重已顯著降低，是日、韓、歐盟以汽車為主要輸美產品最大的差異。也就是台、美貿易關係的互補性比較高。這在川普希望防堵中國大陸洗產地的當下，應也是台灣能持續與美國談判的主因。

蔡明芳直言，台灣積極尋求加入高品質的自由貿易協定，如CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），因此降低非關稅障礙是必然之趨勢，所以開放市場的可能衝擊與因應，本應是行政院持續要與社會溝通的工作。

蔡明芳指出，美國財政部長貝森特曾表明，台灣提出好的關稅計畫，但至今尚未收到新的稅率，代表兩國政府部門確實進入深度實質的討論。且包括貿易的互補性、關稅與非關稅障礙都會影響最終稅率，現在急著憑空猜測稅率並無任何意義。

知情人士指出，相較日、韓的核心項目都包含汽車，台灣是少數能與美國逐步進行討論且確實有所推進的國家，當然談判時間會拉得更長。美方也多次表達與台灣的談判有正面發展，有心人士無須持續唱衰。

至於部分評論指出台灣尚未與美國達成貿易協議，是卡在農業與汽車等兩產業。知情人士表示，不認為台美關稅談判目前有任何卡關或觸礁；其他非關稅貿易障礙，政府也會持續討論、協商。賴清德總統更是每天掌握談判團隊的進度，以確保國家利益和經濟穩健發展為前提，為我國爭取最合理關稅。