快訊

丹娜絲颱風重創家園…恐再下暴雨 台南宣布12區明停班停課

最新24小時時雨量預測曝光 4地區達停班停課標準

山區雨量預估400毫米、土石恐崩落 屏東宣布9鄉明日停班停課

颱風重創災情 能源署籲理性看待、勿片面放大特定產業

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

近日中颱「丹娜絲」侵襲台灣，南部地區普遍出現強風豪雨，經濟部能源署9日指出，媒體報導中所提為靠近颱風登陸點嘉義布袋沿海的新塭滯洪池光電案場，因此次颱風瞬間強風導致部分浮台下方錨定因受災損壞斷裂。該案於2020年完工，設置容量達35.5MW，目前受損規模約為15MW，所有損壞範圍在案場內部，未對周邊居民造成影響。

能源署並表示，已請業者於兩日內完成損壞模組及非固定設備的全面清理作業，並強化後續固定設施的檢修與提升，確保安全與穩定性。

能源署還提到，雖本次颱風登陸時帶來極端強風，但多數光電案場仍維持穩定運作，顯示整體系統具備良好韌性與防災設計能力。

能源署強調，於颱風侵襲期間（7月7日），太陽光電出力瞬時最大值達451萬瓩，占整體用電比重15.2%，再生能源表現依然穩健，顯示在極端氣候挑戰下，光電系統仍能穩定供電、發揮調節功能，為全國電力穩定提供關鍵支撐，穩步邁向能源轉型與電力安全的雙重目標。

能源署重申，對於網路上部分誇張圖文與合成影像，相關內容與現場實況不符，恐導致社會誤解與不必要的恐慌，並且削弱公部門在防災應變上的公信力與工作效率。呼籲各界勿過度渲染災情，避免傳播錯誤訊息，政府各機關將持續以事實為依據，依法嚴格監督，確保公共安全，並與地方政府密切合作，共同推動綠能發展與環境安全的雙贏目標。

再生能源 太陽光電 災損 經濟部 颱風

延伸閱讀

丹娜絲重創台南...北門區玉港里已4天沒電 東山區多處民宅屋頂被掀

丹娜絲重創台南…白河國小鐵門被吹垮 居民：20多年來首見這麼嚴重

丹娜絲風災衝擊嘉義 市府：31校復建需逾3500萬元

影／丹娜絲重創七股…他拍下頂山里現況 不捨阿嬤泣訴「實在太恐怖」

相關新聞

美國對台稅率未揭曉 多位財經專家看好「正面訊號」：高機率低於25%

美國總統川普近日宣布對日、韓等14國的對等關稅稅率，尚未包含台灣。部分媒體網路勢力疑配合中國大陸認知戰，連日操作疑台、疑...

提升全民防衛能力、防災韌性 劉世芳：中央與地方攜手合作

內政部長劉世芳9日視察台中國家歌劇院，強調全民防衛應成為生活一部分，政府會從平時就推動相關演練與設備整備，確保民眾在災害...

颱風引爆離岸光電浮台計畫爭議 經濟部：切勿輕信或散播不實訊息

針對近日立法委員質疑屏東佳冬離岸太陽光電系統浮台技術試驗計畫審查與補助作業合理性，以及部分網路媒體流傳離岸太陽光電設施浮...

經長郭智輝親赴台電工會感謝搶修 工會籲支持千億撥補

颱風丹娜絲造成台南市、嘉義縣停電情形嚴重，經濟部長郭智輝9日拜會台灣電力工會理事長吳有彬，也轉達賴總統對於丹娜絲風災重創...

郭智輝轉達賴總統「感謝搶修」 工會籲支持補助減台電負擔

經濟部長郭智輝今天拜會台電工會理事長吳有彬，並轉達總統賴清德對於台電員工投入電力搶修的感謝。吳有彬表示，台電承擔穩定物價...

赴德州投資注意！資誠示警：新版修法弱化小股東權益

美國德州5月時通過新法案（Senate Bill 29），放寬對公司經營階層的法律責任，推定其決策具善意且符合公司利益，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。