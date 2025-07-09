颱風重創災情 能源署籲理性看待、勿片面放大特定產業

近日中颱「丹娜絲」侵襲台灣，南部地區普遍出現強風豪雨，經濟部能源署9日指出，媒體報導中所提為靠近颱風登陸點嘉義布袋沿海的新塭滯洪池光電案場，因此次颱風瞬間強風導致部分浮台下方錨定因受災損壞斷裂。該案於2020年完工，設置容量達35.5MW，目前受損規模約為15MW，所有損壞範圍在案場內部，未對周邊居民造成影響。

能源署並表示，已請業者於兩日內完成損壞模組及非固定設備的全面清理作業，並強化後續固定設施的檢修與提升，確保安全與穩定性。

能源署還提到，雖本次颱風登陸時帶來極端強風，但多數光電案場仍維持穩定運作，顯示整體系統具備良好韌性與防災設計能力。

能源署強調，於颱風侵襲期間（7月7日），太陽光電出力瞬時最大值達451萬瓩，占整體用電比重15.2%，再生能源表現依然穩健，顯示在極端氣候挑戰下，光電系統仍能穩定供電、發揮調節功能，為全國電力穩定提供關鍵支撐，穩步邁向能源轉型與電力安全的雙重目標。

能源署重申，對於網路上部分誇張圖文與合成影像，相關內容與現場實況不符，恐導致社會誤解與不必要的恐慌，並且削弱公部門在防災應變上的公信力與工作效率。呼籲各界勿過度渲染災情，避免傳播錯誤訊息，政府各機關將持續以事實為依據，依法嚴格監督，確保公共安全，並與地方政府密切合作，共同推動綠能發展與環境安全的雙贏目標。