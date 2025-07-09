鋼鐵市場低迷…台塑河靜9日開盤熱軋跌8美元 中鋼也關注關稅影響

受美國關稅等因素影響，越南龍頭鋼廠台塑（1301）河靜9日開盤，熱軋底材每公噸下跌8美元、線材平盤。中鋼（2002）專家表示，全球鋼鐵市場低迷、美國關稅政策不確定性升高之際，東南亞鋼廠正被迫調整節奏，以因應風險累積與價格競爭壓力。

台塑河靜鋼廠指出，美國近期針對多國產品課徵對等關稅，雖延長暫緩期至8月1日，但實際稅率與適用範圍尚不明朗，使市場多採觀望態度。尤其美國針對全球鋼鋁產品進口關稅從原本的25%大幅上調至50%，但主要出口國迄今未見明顯減產動作，使得全球鋼鐵供給過剩情勢惡化，導致價格持續承壓，亞太市場首當其衝。

河靜開盤後，熱軋新價CIF每公噸502～517美元；線材CIF550～560美元，以上皆到胡志明市。

河靜表示，美國對等關稅各國目標稅率陸續公布，並延後暫緩期至8月1日，稅率風險難定背景下，市場保守等待；鋼鋁關稅提高至50％影響則持續擴散，但迄今未見主要鋼材出口國減產，供給過剩下價格競爭更為激烈，各地鋼價持續下修，深刻改變越南用鋼產業鏈生態，預期下半年將進入全面調整期。

中鋼專家表示，美國8月1日對各國課徵的是一般商品的對等關稅，鋼鐵的部分主要還是依「鋼鋁關稅」的政策為主。當下美國對全球進口鋼鋁課徵50%的關稅，只有英國是25%，一般認為將對熱軋鋼卷、冷軋鋼卷及鍍鋅產品等主要出口品項帶來價格競爭力壓力。

根據白宮公告，美國將自2025年8月1日起，對日韓等14國進口產品課徵新一輪關稅，原訂7月9日到期的90天寬限期亦同步延長至8月1日，顯示政策仍具談判與調整空間。

目前相關細節尚未完全明朗，加上匯率、市場預期等變數交錯，對鋼鐵產業的實際影響仍待進一步評估。

整體而言，鋼鐵業界目前仍以關注美方對232鋼鋁關稅政策的後續處理為主。中鋼將審慎掌握國際情勢與客戶需求變化，適時機動調整，協助下游客戶穩健接單，降低潛在衝擊。