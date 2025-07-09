提升全民防衛能力、防災韌性 劉世芳：中央與地方攜手合作
內政部長劉世芳9日視察台中國家歌劇院，強調全民防衛應成為生活一部分，政府會從平時就推動相關演練與設備整備，確保民眾在災害來臨時能有效避難、自救。她指出，歌劇院為全國指標性公共建築，避難總收容量達9,009人，具建築防火標章認證，相關避難設備與安全應變訓練均符合規定，是兼具減災特色的重要場所。
劉世芳表示，7月為國家團結月，內政部已於全國22縣市推動「城鎮韌性演習」，強化中央、地方與民間三方整合協調，提升防災應變能力。她提醒，演習不只是引導民眾到避難處所，後續如飲水、如廁與換氣等管理機制，也須完整規劃，才能發揮避難效益。
她以日前丹娜絲颱風為例指出，極端氣候已成常態，政府將持續盤點災損並統整復原需求，並呼籲民眾熟悉各項疏散避難措施，建立互助網絡，提升整體社會韌性。
內政部也已公布防空避難指引，並積極推動「防災士」訓練，目前全國已有逾5萬人取得證照，年底目標為10萬人。劉強調，打造全社會防衛韌性，必須仰賴平時的演練與正確觀念養成，中央將與地方與民間共同努力，提升全民應變與復原能力，為國家與人民多爭取一分安全。
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