經長郭智輝親赴台電工會感謝搶修 工會籲支持千億撥補

颱風丹娜絲造成台南市、嘉義縣停電情形嚴重，經濟部長郭智輝9日拜會台灣電力工會理事長吳有彬，也轉達賴總統對於丹娜絲風災重創中南部地區，全體台電員工不分日夜，全力投入電力搶修工作的慰勞與感謝。

台灣電力工會表示，台灣位處颱風頻繁區域，每當風災過後，常有電桿倒塌、電塔斷裂、停電全黑的情形，造成經濟民生非常嚴重的損失。此時，總有一群身穿反光背心，頭戴黃色安全帽的台電員工，在風雨飄搖中、在漆黑的夜裡冒險搶修。為了儘快恢復供電，他們實在無暇好好休息。餓了，就坐在路旁隨意扒幾口冷便當；渴了，開水就和著雨水，一起吞下。然後，繼續揮汗拼命搶修，直到將光明重新送到每個停電的家戶。

台灣電力工會指出，台電是國營企業，承擔穩定民生物價的重責大任，絕非以營利為目的。當國際燃料價格大漲，為了穩定物價，台電有義務配合政府政策，吸收成本；然而，長期無法反應成本的結果，台電已虧損累累。而每當有天災事變、颱風來襲時，被破壞的電網設施，更會惡化台電的負擔。

為此，台灣電力工會呼籲社會大眾，全力支持政府補助台電公司1,000億元預算案，以健全台電財務，讓電力供應更為穩定可靠，為台灣的經濟發展奠定堅實基礎。