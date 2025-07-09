郭智輝轉達賴總統「感謝搶修」 工會籲支持補助減台電負擔
經濟部長郭智輝今天拜會台電工會理事長吳有彬，並轉達總統賴清德對於台電員工投入電力搶修的感謝。吳有彬表示，台電承擔穩定物價重任導致虧損，每當天災來襲，被破壞的電網設施更惡化台電負擔，呼籲大眾全力支持台電千億補助案。
郭智輝下午拜會吳有彬，並轉達賴總統對於颱風丹娜絲風災重創中南部地區，全體台電員工不分日夜，全力投入電力搶修工作的慰勞與感謝。
吳有彬指出，台灣位處颱風頻繁區域，每當風災過後，常有電桿倒塌、電塔斷裂、停電全黑的情形，造成經濟民生非常嚴重的損失。此時總有一群身穿反光背心，頭戴黃色安全帽的台電員工，在風雨飄搖中、在漆黑的夜裡冒險搶修。
吳有彬說，為了盡快恢復供電，他們實在無暇好好休息，「餓了，就坐在路旁隨意扒幾口冷便當；渴了，開水就和著雨水一起吞下，繼續揮汗拚命搶修，直到將光明重新送到每個停電的家戶」。
吳有彬表示，台電是國營企業，承擔穩定民生物價的重責大任，絕非以營利為目的。當國際燃料價格大漲，為了穩定物價，台電有義務配合政府政策，吸收成本；然而，長期無法反映成本的結果是，台電已虧損累累，每當有天災事變、颱風來襲，被破壞的電網設施，更會惡化台電的負擔。
他強調，台電工會呼籲社會大眾，全力支持政府補助台電公司1000億元預算案，以健全台電財務，讓電力供應更為穩定可靠，為台灣的經濟發展奠定堅實基礎。
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