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出口值連5個月成長 機械公會：盼關稅優於日韓

中央社／ 台北9日電

台灣機械工業同業公會今天下午公布6月機械出口值27.3億美元，年成長3.7%，已連續5個月呈現成長；但以新台幣計算6月出口值年減4.2%，反而呈現負成長。公會指出，新台幣匯率升值已讓企業實質收入減少，訂單與獲利能力都將下滑。

觀察關稅變數，機械公會指出，美國對台灣關稅稅率尚未公布，但近期台灣機械產業已飽受匯率升值所苦；若台灣對美國關稅稅率無法優於日、韓等國，勢必讓台灣機械產業出口雪上加霜。

機械公會公布台灣6月機械出口值27.3億美元，較2024年6月出口26.32億美元成長3.7%；若以新台幣計算約815.29億元，年減4.2%。

累計今年前6月台灣機械出口值149.21億美元，年成長5.3%；若以新台幣計價約4767.79億元，年成長5.7%。

機械公會指出，6月機械出口以美元計算，較去年同期成長3.7%，連續5個月呈現成長，今年上半年累計出口值較去年同期成長5.3%；不過受到新台幣匯率升值影響，以新台幣計算，6月出口值年減4.2%，反而呈現負成長，顯示新台幣匯率升值已讓企業實質收入減少。

觀察出口主要市場，機械公會指出，今年前6月台灣機械出口國前3大包括美國（占比26.6%）、中國大陸（占比22.9%）、日本（占比8%）。

公會指出，美國與中國大陸仍是台灣機械出口的前兩大市場，累計今年上半年台灣對中國大陸機械出口小幅成長1.1%，出口金額34.1億美元；同期對美國出口增加16.3%，累計出口金額39.7億美元。公會表示，主要是美國暫緩對等關稅實施90天影響，企業提早出貨因應帶動。

分析近期新台幣匯率變數，機械公會指出，4月底新台幣大幅升值後，雖暫緩升值一段時間，但6月初突破30元關卡後一路升值，從4月1日起到7月8日收盤，新台幣升值幅度12.4%，同期韓元升值6.7%，日圓升值2.1%，人民幣僅升值1.3%。公會認為，這對於以外銷為主的台灣機械產業，訂單與獲利能力都將雙雙下滑。

觀察美國對等關稅變數，公會表示，7月8日美國公告資料顯示，日、韓兩國稅率皆為25%，其餘大部分國家稅率，與4月公告稅率差別不大；雖然美國將原本7月9日談判截止日期延後至8月1日止，讓各國能持續與美國協商，但這也代表目前所公告稅率仍有可能變動，不確定性勢必持續影響全球經貿關係。

新台幣 美國

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