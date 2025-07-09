出口值連5個月成長 機械公會：盼關稅優於日韓

這是一篇對於常常去日本玩的朋友的換日幣的經驗談。日幣漲漲跌跌，常常牽動到日本旅遊的朋友的心情。 但一個基本原則是，如果您只是偶而去一次，換的錢也不多，其實匯率真的不會差太多，就放寬心吧！ 前幾年是怕日幣一路漲，2013-2015年還有2016川普當選以來是怕日幣一路跌，特別是安倍經濟學目前就是用印鈔票來挽救經濟的。 不論如何，我想以日本旅遊中毒者的觀點，這篇換日幣的經驗談大原則是沒有改變的。尤其是分批換入，是避險的重要方式！ 誰知道日幣會不會忽然來一個反彈，讓你徒呼負負沒有買到便宜的匯率？不想賭的話，分批買進是大原則。如果你發現你去日本時日幣又低了，就一路刷卡吧！ 現在我只想和大家大聲吶喊：同協們，好日幣，不換嗎？時間拉長到最近20年來看，日幣在0.22以下的水位都是超甜的，近來還掉到0.2左右，台幣除以五的低價。 高居不下的機票已經回到疫情前的水位，在2026年11月開始會改為機場才退稅，最近去日本玩是不錯的時機。還不快去準備去日本的行程？

2025-07-09 13:08