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南部新創能量爆發！KPMG 啟動「資產創新平台」助企業跨域升級

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG安侯建業舉辦「新欣向南第四期優質企業專訪成果發表會」，左起安侯建業分所營運長黃海寧、勝銓實業有限公司董事長楊勝銓、冷研科技有限公司董事長魏逸明、榕懋實業股份有限公司董事長黃啟宗、凡立橙股份有限公司執行長李漢揚及安侯建業執行長施威銘一同與會。業者提供
KPMG安侯建業舉辦「新欣向南第四期優質企業專訪成果發表會」，左起安侯建業分所營運長黃海寧、勝銓實業有限公司董事長楊勝銓、冷研科技有限公司董事長魏逸明、榕懋實業股份有限公司董事長黃啟宗、凡立橙股份有限公司執行長李漢揚及安侯建業執行長施威銘一同與會。業者提供

為響應亞洲資產管理中心發展政策，KPMG安侯建業日前啟動「躍動大南方資產創新平台」，結合政府、學界與企業，深入南台灣推動中小企業轉型、產業升級與創新發展，目標打造南部成為亞洲新創與產業鏈核心據點。

KPMG安侯建業執行長施威銘指出，面對瞬息萬變的全球環境，KPMG長期耕耘南部地區，提供企業升級、招商布局等策略協助，協助打造兼具韌性與創新的產業生態系，透過策略資源鏈結與跨域合作，創造南台灣新一波成長動能。

平台也啟動實地專訪計畫，由創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧帶領「新欣向南」團隊，深入訪談五家在地優質企業，了解其經營模式與創新歷程，挖掘地方潛力、促進傳統產業與新創的交流，進一步活絡南部創業與資金生態圈。

對於企業應對國際政經變局，KPMG安侯企業管理顧問執行副總經理陳其愷提醒，企業應及早布局調整交易架構，活用First Sale Rule降低稅負，同時導入區塊鏈、AI與即時數據平台，提升供應鏈透明度與風險應變力，因應全球關稅政策與永續規範的挑戰。

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