南部新創能量爆發！KPMG 啟動「資產創新平台」助企業跨域升級
為響應亞洲資產管理中心發展政策，KPMG安侯建業日前啟動「躍動大南方資產創新平台」，結合政府、學界與企業，深入南台灣推動中小企業轉型、產業升級與創新發展，目標打造南部成為亞洲新創與產業鏈核心據點。
KPMG安侯建業執行長施威銘指出，面對瞬息萬變的全球環境，KPMG長期耕耘南部地區，提供企業升級、招商布局等策略協助，協助打造兼具韌性與創新的產業生態系，透過策略資源鏈結與跨域合作，創造南台灣新一波成長動能。
平台也啟動實地專訪計畫，由創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧帶領「新欣向南」團隊，深入訪談五家在地優質企業，了解其經營模式與創新歷程，挖掘地方潛力、促進傳統產業與新創的交流，進一步活絡南部創業與資金生態圈。
對於企業應對國際政經變局，KPMG安侯企業管理顧問執行副總經理陳其愷提醒，企業應及早布局調整交易架構，活用First Sale Rule降低稅負，同時導入區塊鏈、AI與即時數據平台，提升供應鏈透明度與風險應變力，因應全球關稅政策與永續規範的挑戰。
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